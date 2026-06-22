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NBA／雷霆倒在溫班亞瑪前衛冕夢碎 勇士格林鬆口氣：不想看別隊連霸

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷霆搶七大戰失利，連霸夢碎。 美聯社
雷霆搶七大戰失利，連霸夢碎。 美聯社

雷霆在2025-26年賽季挑戰二連霸失利，對勇士球星格林（Draymond Green）來說，這個結果讓他鬆了一口氣。

格林在最新一集《The Draymond Green Show》中談到雷霆於季後賽倒下的意義，坦言自己並不希望看到另一支球隊完成連霸，因為那會影響「宇宙勇」王朝所留下的歷史地位。

格林在節目中直言：「你可以裝作一副樣子，說什麼『我其實不太在乎雷霆會不會再奪冠』，但內心深處，你不會想看到另一支球隊完成二連霸。」他接著說：「我們做到過，我們是最後一支做到的球隊，對吧？你會想要守住其中一部分。」

雷霆在2024-25賽季打出68勝並奪下總冠軍後，上季延續強勢表現，再度以64勝稱霸聯盟。亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）連續第2年獲選年度MVP，雷霆在季後賽前兩輪也展現壓倒性實力，先後橫掃太陽與湖人，看起來極有機會完成衛冕。

不過，即使外界普遍看好雷霆成功連霸，他們最終仍在西區決戰中遭遇「天敵」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），鏖戰7場後敗下陣來，未能再次闖進總冠軍賽，延續冠軍之路。

雷霆未能在今年完成衛冕，也讓勇士持續保有一項重要紀錄。勇士在2017年與2018年連續奪下NBA總冠軍，至今仍是聯盟最近一支完成二連霸的球隊，這也正是格林感到欣慰的原因之一。

近年NBA球隊想要連續兩季封王已變得越來越困難。紐約尼克在2026年拿下總冠軍後，聯盟也寫下連續8年由不同球隊奪冠的新紀錄，這凸顯現代NBA戰力更加均衡，想要延續王朝的難度大幅提升。

對雷霆而言，他們下季仍有機會重新出發，再次衝擊總冠軍。不過從近年趨勢來看，即使擁有MVP、頂級年輕核心與例行賽最佳戰績，要在現代NBA完成連霸仍極其艱難。雷霆的失利不只讓勇士王朝紀錄繼續保留，也再次證明當今聯盟已進入群雄並起、難以長期壟斷的時代。

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