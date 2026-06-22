快訊

擋不住逼宮！英國首相確定辭職，誰敢來挑戰大位？

赴日注意！颱風接續往日本跑 米克拉估周五通過日本琉球群島附近海域

梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪...陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／阿努諾比「神之補籃」球將拍賣 成交價上看300萬美元

聯合新聞網／ 綜合外電報導
阿努諾比驚天補籃，成為季後賽史上的經典畫面之一。 路透社
阿努諾比驚天補籃，成為季後賽史上的經典畫面之一。 路透社

紐約尼克在2026年總冠軍賽第4戰完成史詩級逆轉，其中阿努諾比（OG Anunoby）終場前1.2秒的致勝補籃，成為尼克封王之路經典畫面之一。如今，見證這記歷史性進球的比賽用球也即將進入拍賣市場，預料將吸引收藏家與尼克球迷高度關注。

根據《紐約郵報》記者方塞卡（Bryan Fonseca）報導，這顆具有紀念價值的籃球將在蘇富比（Sotheby's）進行拍賣，拍賣預計於6月30日展開。由於這顆球見證了尼克隊史與NBA總冠軍賽歷史上的關鍵一刻，外界估計最終成交價可能上看300萬美元。

今年總冠軍賽第4戰，尼克最多落後馬刺多達29分，他們卻憑藉驚人韌性一路追回比分，最後靠阿努諾比完成致命補籃，締造NBA總冠軍賽史上最大逆轉紀錄，，更寫下季後賽史上最經典時刻之一。

尼克從系列賽可能2比2被追平到取得3比1聽牌優勢，阿努諾比這一球可謂價值連城。

對尼克球迷而言，這顆比賽用球不只是一般紀念品，而是代表球隊重返榮耀的象徵。從29分落後到完成逆轉，從阿努諾比終場前補籃到尼克最終封王，這顆籃球承載的是紐約籃球半世紀後重新登頂的歷史記憶，也讓它在拍賣市場上具備極高收藏價值。

2026世足賽

相關新聞

NBA／湖人圍繞唐西奇建隊 史馬特續留機率被看好高於艾頓

洛杉磯湖人預期將迎來一個忙碌的休賽季，其中最大問題仍是詹姆斯（LeBron James）進入自由市場前的未來動向。不過，詹姆斯並不是湖人陣中唯一可能投入市場的球員，艾頓（Deandre Ayton）與史馬特（Marcus Smart）也都握有球員選項。

NBA／老鷹第8順位選秀權太誘人 鵜鶘傳願討論墨菲交易案

亞特蘭大老鷹在2026年休賽季一開始就動作頻頻，先是以二輪選秀權向雷霆換來維金斯（Aaron Wiggins），率先啟動交易市場。如今看來，老鷹並不打算就此停手，據傳球隊正持續探索另一筆潛在交易，目標可能鎖定鵜鶘前鋒墨菲（Trey Murphy III）。

NBA／雷霆倒在溫班亞瑪前衛冕夢碎 格林鬆口氣：不想看別隊連霸

雷霆在2025-26年賽季挑戰二連霸失利，對勇士球星格林（Draymond Green）來說，這個結果讓他鬆了一口氣。

NBA／阿努諾比「神之補籃」球將拍賣 成交價上看300萬美元

紐約尼克在2026年總冠軍賽第4戰完成史詩級逆轉，其中阿努諾比（OG Anunoby）終場前1.2秒的致勝補籃，成為尼克封王之路經典畫面之一。如今，見證這記歷史性進球的比賽用球也即將進入拍賣市場，預料將吸引收藏家與尼克球迷高度關注。

NBA／暗指尼克奪冠是因為沒碰「完整溜馬」 哈利伯頓父親強勢下戰帖

紐約尼克在2025-26年賽季終於成功登上總冠軍寶座，終結長達53年的冠軍荒，不過溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的父親約翰（John Haliburton）並不認為尼克明年仍能坐穩東區王座。

NBA／老鷹兩枚二輪籤換來維金斯 雷霆緩和薪資壓力更騰出球員名額

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，老鷹正與雷霆敲定交易，將以兩枚二輪選秀權換來後衛維金斯（Aaron Wiggins）。這筆交易不僅讓老鷹補進一名具備冠軍經驗的年輕輪替戰將，雷霆也能藉此降低豪華稅壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。