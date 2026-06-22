NBA／阿努諾比「神之補籃」球將拍賣 成交價上看300萬美元

紐約尼克在2026年總冠軍賽第4戰完成史詩級逆轉，其中阿努諾比（OG Anunoby）終場前1.2秒的致勝補籃，成為尼克封王之路經典畫面之一。如今，見證這記歷史性進球的比賽用球也即將進入拍賣市場，預料將吸引收藏家與尼克球迷高度關注。

根據《紐約郵報》記者方塞卡（Bryan Fonseca）報導，這顆具有紀念價值的籃球將在蘇富比（Sotheby's）進行拍賣，拍賣預計於6月30日展開。由於這顆球見證了尼克隊史與NBA總冠軍賽歷史上的關鍵一刻，外界估計最終成交價可能上看300萬美元。

今年總冠軍賽第4戰，尼克最多落後馬刺多達29分，他們卻憑藉驚人韌性一路追回比分，最後靠阿努諾比完成致命補籃，締造NBA總冠軍賽史上最大逆轉紀錄，，更寫下季後賽史上最經典時刻之一。

尼克從系列賽可能2比2被追平到取得3比1聽牌優勢，阿努諾比這一球可謂價值連城。

對尼克球迷而言，這顆比賽用球不只是一般紀念品，而是代表球隊重返榮耀的象徵。從29分落後到完成逆轉，從阿努諾比終場前補籃到尼克最終封王，這顆籃球承載的是紐約籃球半世紀後重新登頂的歷史記憶，也讓它在拍賣市場上具備極高收藏價值。