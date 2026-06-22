NBA／暗指尼克奪冠是因為沒碰「完整溜馬」 哈利伯頓父親強勢下戰帖

紐約尼克在2025-26年賽季終於成功登上總冠軍寶座，終結長達53年的冠軍荒，不過溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的父親約翰（John Haliburton）並不認為尼克明年仍能坐穩東區王座。

約翰在接受羅賓森（Brandon Robinson）訪問時，直接向尼克發出強勢警告，甚至認為尼克今年能奪冠，與哈利伯頓因傷缺陣有很大關係。

談到溜馬下個賽季的前景，約翰毫不掩飾信心。他表示：「我不騙你，我期待他們會站在最頂端。如果你懂籃球，也有持續關注，你就知道我們那些菜鳥和二年級球員，在這段過程中真的獲得機會上場成長。他們有機會體驗最高層級的比賽，學會把節奏慢下來，也真正理解贏球需要什麼。」

約翰認為，當哈利伯頓下季回歸時，溜馬年輕戰將歷經洗禮後，整體將更具競爭力。他說：「等到哈利伯頓回到球場時，這些年輕人已經走過火線。所以你告訴我，還有什麼能阻止他們往頂端前進？紐約今年拿了總冠軍，但他們之所以能贏，是因為溜馬最後沒有完整站在他們面前。明年，等哈利伯頓回來，印城就會站在那裡。」

過去兩個賽季，哈利伯頓與溜馬一直是尼克季後賽路上的巨大阻礙。2024年東區第二輪，溜馬與尼克一路打到第7戰，最後溜馬淘汰紐約；2025年雙方又在東區決賽碰頭，溜馬再度擊敗尼克，連續2年成為尼克難以跨過的對手。

溜馬原本一度非常接近完成夢幻賽季，哈利伯頓帶領球隊一路殺進總冠軍賽，卻在第7戰遭遇嚴重阿基里斯腱傷勢倒下，最終雷霆勝出封王。這次重傷讓哈利伯頓需要完整一個賽季復健休養，導致溜馬被迫進入重整的一年。

相較之下，尼克終於在2025-26賽季突破瓶頸，最終5戰擊敗年輕馬刺，奪下隊史睽違53年的總冠軍。對尼克來說，這是球隊重返榮耀的重要時刻；但在溜馬陣營眼中，哈利伯頓缺席讓東區競爭格局少了一支完整強權，也讓約翰對下季復仇充滿期待。

隨著哈利伯頓健康回歸，溜馬將重新找回真正的進攻核心。如果年輕球員能把2025-26年賽季累積的經驗轉化為成長，再加上哈利伯頓重新掌控比賽節奏，溜馬有機會再次成為東區最具威脅性的球隊之一。

尼克才剛坐上冠軍王座，溜馬已經準備在下季挑戰他們，兩隊近年季後賽累積的恩怨，如今又加上約翰這番發言，也提前替這組宿敵對戰加上更多火藥味。