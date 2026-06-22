NBA／老鷹兩枚二輪籤換來維金斯 雷霆緩和薪資壓力也騰出球員名額

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，老鷹正與雷霆敲定交易，將以兩枚二輪選秀權換來後衛維金斯（Aaron Wiggins）。這筆交易不僅讓老鷹補進一名具備冠軍經驗的年輕輪替戰將，雷霆也能藉此降低豪華稅壓力。

消息透露，雷霆所得到的兩個選秀權將是老鷹2030年二輪籤，以及2032年老鷹湖人二輪籤中順位較差的一枚。

對雷霆而言，這筆交易除了回收未來選秀資產，也能達到財務整理效果。薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，雷霆透過送走維金斯，預估團隊薪資的豪華稅懲罰線將從2.13億美元降至1.52億美元，相差6100萬美元之多，舒緩不少薪資壓力。

此外，雷霆也能藉此空出一個名單位置。目前雷霆陣中有14名球員身背合約，包括多特（Luguentz Dort）、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）與威廉斯（Kenrich Williams），這3人下季合約都包含球隊選項，讓奧克拉荷馬仍保有後續操作彈性。

身高6呎5吋的維金斯是在2021年選秀會第二輪55順位被選中，在2024-25年賽季雷霆奪冠期間，是球隊可靠輪替之一，例行賽平均每場出賽23分鐘，繳出12分、3.9籃板，季後賽則平均上場13.8分鐘，貢獻6分。上季他出賽65場，其中21場先發，場均得到9.4分。

維金斯先前和雷霆簽下5年4500萬美元的合約，2028-29年賽季為球隊選項，目前還剩3年合約；考量到後面的合約長度，加上雷霆團隊薪資將觸碰到「第二層硬上限（Second Apron）」，這成了他們必須面對的課題。

老鷹近年積極補進有潛力、但仍尋求更多舞台的球員，去年夏天他們加入亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker），後者後來成為先發並打出生涯最佳的場均20.8分，也獲得年度最佳進步球員肯定。

同時老鷹在上季季中交易截止日前也換來庫明加（Jonathan Kuminga）。這位前勇士前鋒過去在金州尋求更大角色，來到亞特蘭大後平均上場23.1分鐘，貢獻12.2分、5.6籃板。老鷹擁有庫明加合約中價值2430萬美元的球隊選項，必須在6月29日前決定是否執行。

除了準備交易得到維金斯，動作頻頻的老鷹也與後衛麥凱倫（CJ McCollum）達成1年2100萬美元延長合約協議。

上季老鷹在季後賽首輪一度對最終冠軍紐約尼克取得2比1領先，但最終遭到淘汰。今年選秀會，老鷹還握有首輪第8順位與第23順位，仍有機會持續補強年輕戰力。

雷霆方面則握有本屆選秀首輪第12順位與第17順位，在完成這筆交易後，也將繼續維持選秀與薪資操作上的高度彈性。