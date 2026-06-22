NBA ／季後賽賞尼克兩敗外帶準絕殺 新任「紐約市長」麥凱倫6.6億續留老鷹

休賽季到來，各隊積極補強陣容或鎖定陣中核心，《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今日透露，老將麥凱倫（CJ McCollum）與老鷹簽下1年2100萬美元（約台幣6.64億）合約，確認續留亞特蘭大。

麥凱倫今年季中因明星後衛楊恩（Trae Young）的交易案，從巫師轉戰老鷹， 來到亞特蘭大後這位34歲的老將仍維持高檔身手，代表老鷹出賽41場中有25場先發，出賽28.8分鐘能高效砍下18.7分，也幫助老鷹睽違兩季後重返季後賽。

進入季後賽麥凱倫狀態更加火燙，出賽6場都是先發，出賽時間及場均得分都有上升外，更帶領老鷹賞給總冠軍尼克季後賽3敗中的2敗，其中系列賽第2、3戰他上演鬼神級表現，包含G3最後16秒鎖定勝局的中距離跳投在內，累積共砍下55分，讓球迷繼楊恩後，再次看到老鷹「紐約市長」的影子。

例行賽與季後賽的好表現讓老鷹以1年2100萬美元、含交易補償金的合約鎖定麥凱倫，也讓這位本來是交易案包裹的老將正式成為球隊核心，甚至接下新任「紐約市長」的名號。