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NBA／KCP執行2160萬美元球員選項 繼續留守灰熊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「KCP」凱威爾波普執行下一季球員選項，繼續留在灰熊。 路透社
「KCP」凱威爾波普執行下一季球員選項，繼續留在灰熊。 路透社

根據報導，灰熊33歲後衛「KCP」凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）將會執行2026-27年賽季價值2160萬美元的球員選項，繼續留在灰熊。

凱威爾波普曾隨湖人與金塊奪下總冠軍，是聯盟具備豐富季後賽經驗的3D型側翼。不過他上季在灰熊受到傷勢影響，2月因右手小指錯位問題接受手術，之後缺席球季最後31場比賽。

凱威爾波普上季一共出賽51場，其中14場先發，平均上場21.3分鐘，繳出8.4分、2.7助攻、2.5籃板，兩分球命中率49.5%，三分命中率31.6%。他的場均上場時間與得分，都是自新人球季以來最低。

這次執行球員選項，代表凱威爾波普將進入3年6600萬美元合約的最後一年。他去年夏天是在貝恩（Desmond Bane）交易案中，從奧蘭多轉往曼菲斯。

凱威爾波普近兩季外線手感明顯下滑。2024-25賽季之前，他曾連續4季三分命中率至少達39%，但過去2季三分命中率都未能突破34.2%，上季更降至31.6%。

對灰熊而言，凱威爾波普執行球員選項，讓球隊至少保留一名有總冠軍經驗的側翼老將。不過他能否在新球季恢復健康與外線準星，將是灰熊評估輪替深度與後續補強方向的重要關鍵。

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