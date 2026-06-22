NBA／古德溫3年1900萬美元合約續約 太陽連兩天留住年輕後場

自由市場尚未開啟，不過太陽連續兩天與陣中年輕後衛達成續約協議，先是用4年4800萬美元的價碼和格里斯佩（Collin Gillespie）取得共識，接著又端出3年1900萬美元的合約綁住古德溫（Jordan Goodwin），其中最後一年為球員選項。

兩人都是太陽過去一年持續培養的後場戰力，也顯示球團休賽季在調整陣容時，仍希望保留部分年輕深度與替補能量。

古德溫上季是在訓練營期間以非保障合約競爭太陽名單，最終成功留隊，逐漸成為球隊重要替補。古德溫整季場均繳出8.7分、4.9籃板、2.2助攻，送出全隊最多的106次抄截，展現出他在防守端的侵略性與後場拚勁。

古德溫進入聯盟5年來已經效力過4支球隊，其中也曾有過一段太陽經歷。生涯至今，他場均貢獻7.0分、4.1籃板。雖然並非明星級球員，但他的防守能量、籃板能力與替補持球功能，讓他在太陽輪替中具備實用價值。

太陽接下來的關鍵任務，是留住受限制自由球員威廉斯（Mark Williams）。外界預期上季在禁區表現出色的威廉斯勢必會吸引其他球隊的關注，因此太陽除了已經續留古德溫與格里斯佩，也必須在內線補強與薪資操作上做出後續決定。