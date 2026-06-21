NBA／哈波父親強調先發是靠實力贏來並非要求 留言反擊「停止假新聞」

馬刺新秀後衛哈波（Dylan Harper）的未來定位，在今年總冠軍賽結束後成為休賽季最受討論的話題之一。這位去年選秀會榜眼被不少球迷期待進入先發陣容，近期更傳出哈波陣營可能「要求先發位置」的消息，引發外界熱議。

不過，哈波的父親、前公牛王朝成員老哈波（Ron Harper Sr.）很快出面闢謠直呼「停止假新聞」繼續傳播，強烈否認相關說法，更留言寫道：「別鬧了！這根本是假消息。先發位置不是用要求來的，是靠自己實力贏來的。」。

這項澄清對不同立場的馬刺球迷來說，可能代表不同解讀。部分人認為福克斯（De’Aaron Fox）已不再是球隊必需品，甚至會阻礙哈波的成長空間；也有人相信，繼續保留福克斯、卡瑟爾（Stephon Castle）與哈波組成的三衛體系，對馬刺現階段仍最有利，甚至認為福克斯隨著磨合下季仍有機會打得更好。

老哈波雖然沒有終結球迷對福克斯角色定位的爭論，但至少解決了另一個疑慮。如果哈波父子確實立場一致，這也進一步證明哈波具備良好的職業態度，並不打算為了先發位置製造場外干擾。對一名準備在聖城成為未來之星的年輕球員來說，這是相當重要的特質。

從馬刺目前陣容結構來看，讓哈波與福克斯繼續共存，仍可能是最合理的選擇。只要這幾名後衛能接受各自角色，不讓自尊與順位問題影響團隊運作，馬刺現階段保留三衛配置，能在進攻端提供更多變化。

更重要的是，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的牽制力，會替馬刺後衛群打開大量切入空間。當一名具備超強禁區威脅與外圍吸引力的長人站在場上，福克斯、卡瑟爾與哈波這3名都能向籃框施壓、但風格各不相同的後衛，將讓對手防守端非常頭痛。

隨著馬刺核心逐漸一起成長，這套三衛搭配溫班亞瑪的組合，未來只會讓對手更難防守。哈波是否立即先發或許仍會是球迷爭論焦點，但至少從目前跡象來看，他本人並沒有打算製造風波，而馬刺顯然也沒有必要急著拆掉一套仍具備巨大成長空間的陣容。