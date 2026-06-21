NBA／灰狼評估交易兩大悍將 首輪28順位籤也可能成籌碼

灰狼在休賽季交易市場上也開始有所動作，根據《HoopsHype》記者史卡托（Michael Scotto）報導，灰狼已經探詢藍道（Julius Randle）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）以及今年首輪第28順位選秀權的交易價值，顯示球隊可能正評估進一步調整陣容。

史卡托指出：「聯盟消息人士透露，灰狼已經衡量藍道、迪文森佐，以及他們在今年首輪第28順位籤的交易價值。」這也代表灰狼在連續幾年衝擊季後賽後，可能正在思考如何重新配置愛德華（Anthony Edwards）身邊的陣容。

藍道上季是他效力灰狼的第2個球季，在2025-26年例行賽出賽79場，場均繳出21.1分、6.7籃板、5.0助攻，帳面數據仍相當全面。不過，到了真正關鍵的季後賽，他的表現明顯下滑，也成為灰狼今年提前出局的原因之一。

上季藍道曾幫助灰狼打進分區決賽，但本季季後賽他的侵略性與效率都不理想，12場比賽場均僅有16.0分，投籃命中率只有39%。灰狼最終在第二輪6戰不敵馬刺，未能延續前一季直闖西區冠軍賽氣勢。

藍道目前身背一份3年1億美元的延長合約，這是他去年休賽季與灰狼簽下的新約。以他的合約規模與季後賽表現來看，灰狼此時探詢市場價值並不令人意外，球團可能希望了解是否能透過交易換回更適合現有核心的資產。

迪文森佐則在過去這個球季扮演灰狼主要持球者之一，例行賽82場全勤，場均貢獻12.2分、4.1籃板、3.8助攻，是球隊後場與外線輪替的重要成員。不過，他在首輪對金塊系列賽第4戰撕裂阿基里斯腱，預期將缺席整個2026-27年NBA賽季。

迪文森佐下季將進入合約最後一年，薪資為1250萬美元。對其他球隊而言，雖然他有到期合約價值，但傷勢也會大幅影響交易吸引力。灰狼若想把他放入交易討論，可能更多是作為薪資配平或長期薪資彈性操作的一部分。

藍道與迪文森佐2年前都是灰狼與尼克進行唐斯（Karl-Anthony Towns）重磅交易時所獲得的重要籌碼。當時灰狼送走隊史核心唐斯，希望藉由藍道的前場火力與迪文森佐的後場投射、拚勁，延續球隊爭冠競爭力。不過隨著季後賽成績不如預期，加上傷病與合約因素，這筆交易帶來的陣容配置，如今可能再次面臨調整。

除了評估交易籌碼外，灰狼先前也被報導積極尋求留下即將成為完全自由球員的多森穆（Ayo Dosunmu）。這顯示球隊休賽季目標可能是補強後場深度與外圍攻守平衡，同時也為愛德華打造更穩定的支援系統。

灰狼近年已從重建球隊躍升為西區競爭者，但要真正突破分區強權，仍必須在陣容深度、季後賽穩定性與薪資結構之間做出取捨。