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NBA／小人物大逆襲！太陽落選秀打出超狂紀錄 獲4年15億合約

聯合新聞網／ 綜合報導
格里斯佩獲得4年4800萬美元續約肯定。 法新社
格里斯佩獲得4年4800萬美元續約肯定。 法新社

小人物逆襲！《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，太陽將與上賽季打出生涯代表作的落選秀後衛格里斯佩（Collin Gillespie），簽下一紙4800萬美元（約台幣15.2億）的合約。

不同於帶領尼克奪得總冠軍的大學長布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）和哈特（Josh Hart）這般風生水起，格里斯佩2022年從維拉諾瓦大學畢業後成為落選秀，與金塊簽署雙向合約卻因腿部骨折缺席整個菜鳥球季，此後也多在發展聯盟出賽。

直到2024年暑假轉戰太陽，格里斯佩終於嶄露頭角，並在去年得到一份1年230萬美元（約台幣7294萬）的正式合約。領著底薪合約的格里斯佩在2025~26賽季打出生涯代表作，出賽80場中有58場先發，出場時間28.5分鐘可以拿下12.7分4.1籃板4.6助攻，三分命中率更是來到40.1%，並且投出太陽隊史單季最高的232顆三分球。

此外，格里斯佩更在今年2月上演瘋狂一戰，面對拓荒者17投10中、三分14投8中狂砍30分10助攻外帶3抄截，成為林書豪、范弗利特（Fred VanVleet）後，歷史第3位繳出30分10助攻並投進8顆以上三分的落選新秀。

格里斯佩拚戰的精神也受到隊友「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）認可並稱他為「小惡棍」，而打出代表作後管理層也祭出4年4800萬美元的合約，正式鎖定這位26歲的年輕後衛。

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