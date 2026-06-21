NBA／自曝未替任何球隊試訓 狀元熱門迪班薩：他們知道我能做什麼

距離備受矚目的2026年NBA選秀會只剩幾天，外界原本普遍預期可能成為狀元人選的迪班薩（AJ Dybantsa），近日卻在節目中透露一項可能影響選秀順位的重要訊息。他表示，自己雖然拜訪過多支球隊，但實際上並沒有為任何球隊進行私人試訓。

迪班薩日前作客《Baseline Banter》Podcast時談到選前行程，坦言自己沒有替球隊做任何實際訓練展示。他說：「我沒有為任何人試訓，我只是拜訪那些城市。」

他進一步表示，球隊安排他參觀訓練設施，也會帶他用餐、聊天與交流，但並沒有要求他下場試訓。迪班薩說：「他們帶我去球隊設施，也會帶我去吃晚餐、談話。我不需要試訓，他們知道我能做什麼。」

迪班薩被視為2026年NBA選秀會最具天賦的球員之一，與彼得森（Darryn Peterson）、布瑟（Cameron Boozer）「四大天王」同列狀元熱門。他在楊百翰大學的唯一一個大學賽季表現極具宰制力，場均攻下全美大學籃壇最高的25.5分，另有6.8籃板、3.7助攻、1.1抄截，投籃命中率達51.0%，展現出頂級進攻火力與全面身手。

今年選秀四天王迪班薩、彼得森、布瑟、威爾森。(由上至右) 美聯社

不過，雖然迪班薩過去幾周長時間佔據各大模擬選秀榜前段，甚至被視為狀元最大熱門，但在《ESPN》最終版模擬選秀中，他卻被彼得森超越，後者成為預測中的狀元人選。這也讓迪班薩選前自曝「沒有試訓」一事，更受到外界關注。

今年NBA選秀會將於台灣時間下週三登場，巫師握有狀元籤，爵士與灰熊則分別擁有第2與第3順位。以目前狀況來看，迪班薩仍有機會在前段順位被選中，但他是否會因未替球隊進行私人試訓而影響最終落點，仍是選秀前最值得觀察的變數之一。