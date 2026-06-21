NBA／安戴托昆波轉戰熱火傳聞升溫 活塞可能成三方交易關鍵、赫洛有望赴底特律

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）可能離開密爾瓦基公鹿的交易傳聞持續升溫，而邁阿密熱火被視為目前最積極、也最有機會完成重磅補強的球隊。根據多方消息指出，公鹿與熱火針對安戴托昆波的潛在交易已取得明顯進展，底特律活塞則可能以第三方球隊身分加入，協助完成這筆牽動聯盟版圖的三方大交易。

NBA記者希德利（Evan Sidery）透露，公鹿與熱火在安戴托昆波交易談判上已經「取得重大進展」，雙方目前仍在討論未來無保護選秀權，以及熱火年輕球員是否納入包裹等關鍵內容。這些籌碼被視為公鹿評估交易價值的重要部分，也將決定密爾瓦基是否願意真正放手送走這位隊史最具代表性的超級球星。

現年31歲的安戴托昆波近來一直與熱火傳出密切連結。《ESPN》先前曾報導，若這位「字母哥」最終離開公鹿，他個人偏好目的地就是邁阿密。熱火多年來始終在尋找能改變爭冠上限的超級球星，而安戴托昆波若加盟，將立刻讓邁阿密重新成為東區最具威脅性的爭冠隊伍之一。

不過，要完成這筆交易並不容易，赫洛（Tyler Herro）的去向可能成為關鍵。赫洛一直被認為是熱火交易包裹中的主要籌碼之一，但公鹿若進入重建或半重建階段，未必想直接接收這名已進入成熟期的得分後衛，因此熱火可能需要把赫洛轉送到第三隊，換取更符合公鹿需求的年輕資產或選秀權。

活塞因此成為最值得關注的潛在參與者。根據活塞隨隊記者哈利爾（Ku Khahil）在X上的說法，赫洛前往底特律作為安戴托昆波三方交易一環的可能性正在「升溫」。他指出，目前這筆交易架構中，剩下真正需要推進的一方是公鹿，因為密爾瓦基希望在送走安戴托昆波前盡可能榨出最大回報，確保不會在談判桌上留下任何價值。

哈利爾寫道：「我聽說赫洛去底特律的可能性正在升溫。這會是三方交易的一部分，讓安戴托昆波前往邁阿密熱火。據我所知，現在真正需要推動的是密爾瓦基這一方。他們希望盡可能從安戴托昆波身上換回最大價值，這當然合理，也想確保沒有留下任何可爭取的籌碼。」

活塞對赫洛感興趣也有其邏輯。底特律目前以康寧漢（Cade Cunningham）為核心，若能補進另一名能自主進攻、外線投射與持球得分的後場火力，將有助於提升球隊進攻層次。

赫洛現年26歲，上季雖因傷只出賽33場，但仍繳出場均20.5分、4.8籃板、4.1助攻，投籃命中率48.0%、三分命中率37.8%的成績。若保持健康，他仍是聯盟中具備瞬間得分爆發力的優質進攻球員。

赫洛。 路透社

近期底特律資深廣播主持人史東（Michael Stone）也在X上提出一套傳聞中的交易架構。依照這個版本，安戴托昆波將前往熱火，羅賓森（Duncan Robinson）也會一同回到邁阿密；公鹿則得到史都華（Isaiah Stewart）、霍蘭德（Ron Holland II）、哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）、約維奇（Nikola Jović）與韋爾（Kel'el Ware）等年輕球員；活塞則取得赫洛。

不過史東也強調，這只是他聽到的傳聞，並非已確定的交易方案，但至少提供外界一個可能方向，了解這筆大型交易可能如何成形。

以這套傳聞架構來看，熱火將是最大贏家之一。他們不僅得到安戴托昆波這名能改變攻防體質的超級巨星，還可能重新獲得外線射手羅賓森，補足過去一直追求的空間與火力。公鹿則可收下一批年輕球員，作為後安戴托昆波時代的重建基礎。至於活塞若只是單純得到赫洛，外界認為底特律可能還會要求更多補償，畢竟他們目前已不再只是重建球隊，而是圍繞康寧漢打造競爭力的上升球隊。

儘管談判傳出進展，公鹿的開價仍是最大障礙。根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）先前報導，公鹿對安戴托昆波的要價被部分人士形容為「不切實際」，他們希望拿到極其豐厚的回報，甚至可能讓得到安戴托昆波的球隊付出過多深度，反而削弱爭冠能力。

這正是熱火目前面臨的最大挑戰：他們必須在交易安戴托昆波的同時，保留足夠戰力，讓球隊不只是完成話題補強，而是真的具備爭冠實力。如果邁阿密為了得到安戴托昆波掏空陣容，這筆交易的立即效益就可能受到限制。

目前來看，安戴托昆波轉戰熱火的傳聞已經不再只是單純臆測，活塞與赫洛的角色也讓整體交易架構更具可行性。不過，最終關鍵仍掌握在公鹿手中。密爾瓦基是否願意接受熱火與活塞能提供的資產，將決定這筆休賽季最大骨牌何時倒下。

一旦交易成真，熱火將迎來安戴托昆波時代，公鹿則正式進入隊史最重要轉折之一，活塞也可能得到赫洛作為康寧漢身邊的重要幫手。整個NBA都在等待這筆可能改變東區格局的超級交易，是否真的會從傳聞走向現實。