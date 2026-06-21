NBA／雷霆防守悍將爆交易傳聞 美媒曝湖人是最大競爭者

隨著休賽季到來，NBA各隊開始尋求交易補強，本季衛冕失利的雷霆也爆出傳聞，有記者透露管理層可能執行防守悍將多特（Lu Dort）價值1722萬美元（約台幣5.46億）的球員選項並提出交易，且湖人將成為最大潛在競爭者。

作為奪冠熱門，雷霆本季積極尋求衛冕，不過在西區決賽以3：4不敵馬刺，近日《HoopsHype》 記者史卡托（Michael Scotto）就爆出，雷霆管理層受訪時透露可能執行多特球員選項後將其投入交易市場。

史卡托表示，湖人對多特高度感興趣，在唐西奇（Luka Doncic）加入後球隊雖有強大進攻火力，但防守端也時常被外界詬病，根據先前報導，休賽季湖人便是將重心投入在補強側翼與防守方面的人才，而這位以強硬防守聞名的全明星後衛能夠補足紫金軍團較弱的環節。

不過這項交易尚未明朗，史卡托提到籃網主帥費南德茲（Jordi Fernandez）是多特在加拿大國家隊的教練，可能成為競爭對手，而雷霆方面當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）是否會介入也備受關注。