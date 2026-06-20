NBA／預測彼特森當狀元而不是迪班薩 選秀專家：球團不擔心健康問題

2026年NBA選秀大會即將在台灣時間6月24日登場，ESPN今天公布最後一期預測，堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）取代楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa），被排在狀元位置。

本屆是選秀大年，迪班薩因在大學賽場優異表現和穩定性，被各家媒體視為狀元熱門很長一段時間。彼特森雖天賦不輸迪班薩，但大學賽場多次因抽筋提前退場，存在傷病隱憂。

《ESPN》選秀專家吳（Jeremy Woo）提到，彼得森原本就被預測為第1順位，但他整季因抽筋問題導致健康狀況不穩，經歷一個奇怪的賽季。不過NBA球隊不擔心他的長期健康狀況。

雖然他最佳表現出現的頻率，沒有期待的那麼密集，但那些時刻仍凸顯，為何NBA球隊依舊把他視為未來球星。許多高層在球風上將他類比為太陽隊球星布克（Devin Booker）。彼得森有機會成為聯盟最頂尖後衛之一。更理解他本季的脈絡後，重新回到榜單第1位。

楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）被ESPN預測是榜眼。 美聯社

至於原先的狀元人選迪班薩，吳仍給予他高評價，「擁有同位置頂級身材、力量與移動能力，擅長往禁區衝擊，也能中距離。很會製造犯規，也能在身體對抗下完成進攻。逐漸成長為更成熟、判斷更果斷的球員，也展現出作為傳球者帶動隊友的進步。」

缺點是當球不在手上時，迪班薩對比賽的影響力不大，外線投射穩定性不足，若想達到天花板，必須讓防守者不敢輕易放投，持續精進控球能力，讓對手更難把他擋在禁區外。迪班薩具備成為優秀防守者的能力與身體，但在大學期間沒製造太多失誤，防守也需投入更多心力。模板則是給到雷納德（Kawhi Leonard）和布朗（Jaylen Brown）。

除了吳之外，NBA資深記者史坦（Marc Stein）和費雪（Jake Fischer）也都在今天提到，彼特森可能成為2026選秀狀元。