NBA／傳多名長人想和溫班亞瑪聯手！馬刺記者點名湖人八村壘

馬刺隊本季超乎預期打進總冠軍賽，可惜最終以1：4不敵尼克隊。休賽季預計會和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）提前延長合約。ESPN馬刺記者萊特（Michael C. Wright）指出，馬刺現在是受到自由球員青睞的目的地，已有多名年輕長人想加入，湖人隊日本前鋒八村壘是合適人選。

溫班亞瑪休賽季有資格和馬刺簽下5年2.51億美元的新秀延長合約，這將成為NBA史上最大新秀延長合約。由於溫班亞瑪2024-25賽季因傷無緣聯盟獎項資格，儘管他上季拿下年度最佳防守球員，目前仍未具備延長合約第一年，就拿馬刺薪資空間30%的資格。

尚帕尼（Julian Champagnie）、瓦塞爾（Devin Vassell）和歐林尼克（Kelly Olynyk）也有延長合約資格。尚帕尼是馬刺重要的前場射手，明年有300萬美元球隊選擇權，馬刺預計會和他談延長合約。

萊特指出，馬刺休賽季補強陣容時，可簽下一名能拉開空間的替補長人，也能簽下一名可先發並有機會在大陣容中，與溫班亞瑪並肩作戰的內外兼具長人，例如八村壘。消息人士表示，能與溫班亞瑪同隊、球團成功、文化與整體年輕，都讓馬刺成為自由球員青睞的目的地，已有多名長人正試圖前往馬刺。

馬刺同時具備薪資空間彈性，福克斯（De'Aaron Fox）是陣中唯一年薪超過3000萬美元的球員，目前馬刺離豪華稅線還有4400萬美元空間，遠低於第一層與第二層硬上限，讓馬刺可使用1500萬美元的中產特例，及550萬美元的雙年特例來補強。馬刺還有2026年選秀首輪第20順位、3個二輪籤，還有大量未來選秀權，包含4個可交易首輪籤和14個二輪籤。