NBA／馬刺仍將福克斯視為先發控衛！哈波陣營聲音預計會變大

馬刺隊28歲控衛福克斯（De'Aaron Fox）在總冠軍賽表現荒槍走板，更傳出菜鳥控衛哈波（Dylan Harper）不滿上場時間。根據ESPN馬刺記者萊特（Michael C. Wright）報導，馬刺內部仍堅定將福克斯視為球隊未來先發控衛。

福克斯在西區第二輪與灰狼隊交手時，遭遇右腳高位踝關節扭傷，他因此缺席西區決賽前兩戰。福克斯復出後，剩餘賽程投籃命中率只有35.3%，三分命中率24%，總冠軍賽關鍵時刻屢屢空檔放槍，還有不拖時間直接上籃被蓋火鍋，被球迷視為輸球戰犯。

哈波則是在季後賽展現超齡的穩定性，表現備受好評，不過他被球迷發現，在社群平台上轉發嘲笑福克斯的影片，兩人矛盾因此浮上檯面。哈波後來也對上場時間和角色不足表達過不滿。

根據萊特的報導，福克斯本季大多數時間是馬刺的安定力量，也是收官階段的終結者，一個幾乎單腳作戰的糟糕系列賽不會改變這點。福克斯去年夏天簽下4年2億2900萬美元延長合約，將從下季開始生效。

萊特也提到，哈波陣營要求進入先發陣容的聲音，預期到了下賽季會越來越大，但這不是馬刺必須立刻處理的問題，明年夏天準備與「城堡」卡瑟爾（Stephon Castle）簽下頂薪延長合約，才可能變成刺眼問題。管理層相信這套核心未來幾年都具備爭冠能力，計畫保留這個團隊，同時在邊緣位置補強。