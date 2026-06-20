NBA／布朗森笑虧唐西奇「最糟糕隊友」！ 小記者神補刀：因為根本不防守

剛率領尼克奪下隊史53年來首座NBA總冠軍的布朗森（Jalen Brunson），近日接受訪問時，竟把昔日獨行俠隊友唐西奇（Luka Doncic）拿來開玩笑，甚至笑稱對方是自己合作過「最糟糕的隊友之一」，逗樂全場。

在兒童節目《Kids Sports Reporters》中，小記者詢問布朗森手機裡最有名的人是誰時，布朗森思考片刻後回答，「應該是唐西奇吧。」

不過下一秒他立刻話鋒一轉，故意開玩笑說，「他大概是我合作過最糟糕的隊友之一。」

現場瞬間笑成一片，而布朗森也和兩位小主持人一起繼續虧東契奇，其中一位小記者更補上一刀表示，「而且他根本不防守。」

不過他馬上替好友平反，並笑著說，「他有在防守啦，他有防守一點點，他真的有努力。」

布朗森與唐西奇的淵源可追溯至2018年，兩人當年一同效力獨行俠，並攜手成為球隊後場核心。即便布朗森2022年轉戰尼克，雙方至今仍維持深厚友誼。

2023年世界盃熱身賽期間，美國隊對上斯洛維尼亞前，布朗森也曾公開表示唐西奇是自己的「兄弟」。

事實上，唐西奇在尼克總冠軍賽期間也一直關注布朗森的表現。他日前接受西班牙YouTube頻道《Drafteados》訪問時透露，當尼克在總冠軍賽取得3比1領先時，曾傳訊息給布朗森寫下，「再一場。」

最終尼克在第5戰擊敗馬刺，成功奪下隊史自1973年以來首座總冠軍後，唐西奇也第一時間傳訊恭喜這位昔日搭檔完成夢想。