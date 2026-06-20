快訊

只有一天！星巴克全品項下殺85折 滿額再送「買一送一」券

勞退新制退休金一次領平均破80萬 這縣市勞工靠這方法

白家綺補辦婚宴百星齊聚 情侶檔、前任檔同場吸睛

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／布朗森笑虧唐西奇「最糟糕隊友」！ 小記者神補刀：因為根本不防守

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗森笑虧唐西奇是自己合作過「最糟糕的隊友之一」。 路透。
布朗森笑虧唐西奇是自己合作過「最糟糕的隊友之一」。 路透。

剛率領尼克奪下隊史53年來首座NBA總冠軍的布朗森（Jalen Brunson），近日接受訪問時，竟把昔日獨行俠隊友唐西奇（Luka Doncic）拿來開玩笑，甚至笑稱對方是自己合作過「最糟糕的隊友之一」，逗樂全場。

在兒童節目《Kids Sports Reporters》中，小記者詢問布朗森手機裡最有名的人是誰時，布朗森思考片刻後回答，「應該是唐西奇吧。」

不過下一秒他立刻話鋒一轉，故意開玩笑說，「他大概是我合作過最糟糕的隊友之一。」

現場瞬間笑成一片，而布朗森也和兩位小主持人一起繼續虧東契奇，其中一位小記者更補上一刀表示，「而且他根本不防守。」

不過他馬上替好友平反，並笑著說，「他有在防守啦，他有防守一點點，他真的有努力。」

布朗森與唐西奇的淵源可追溯至2018年，兩人當年一同效力獨行俠，並攜手成為球隊後場核心。即便布朗森2022年轉戰尼克，雙方至今仍維持深厚友誼。

2023年世界盃熱身賽期間，美國隊對上斯洛維尼亞前，布朗森也曾公開表示唐西奇是自己的「兄弟」。

事實上，唐西奇在尼克總冠軍賽期間也一直關注布朗森的表現。他日前接受西班牙YouTube頻道《Drafteados》訪問時透露，當尼克在總冠軍賽取得3比1領先時，曾傳訊息給布朗森寫下，「再一場。」

最終尼克在第5戰擊敗馬刺，成功奪下隊史自1973年以來首座總冠軍後，唐西奇也第一時間傳訊恭喜這位昔日搭檔完成夢想。

2026世足賽

唐西奇 尼克 布朗森

相關新聞

NBA／傳多名長人想和溫班亞瑪聯手！馬刺記者點名湖人八村壘

馬刺隊本季超乎預期打進總冠軍賽，可惜最終以1：4不敵尼克隊。休賽季預計會和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）提前延長合約。ESPN馬刺記者萊特（Michael C. Wright）指出，馬刺現在是受到自由球員青睞的目的地，已有多名年輕長人想加入，湖人隊日本前鋒八村壘是合適人選。

NBA／馬刺仍將福克斯視為先發控衛！哈波陣營聲音預計會變大

馬刺隊28歲控衛福克斯（De'Aaron Fox）在總冠軍賽表現荒槍走板，更傳出菜鳥控衛哈波（Dylan Harper）不滿上場時間。不過根據ESPN馬刺記者萊特（Michael C. Wright）報導，馬刺內部仍堅定將福克斯視為球隊未來先發控衛。

NBA／布朗森笑虧唐西奇「最糟糕隊友」！ 小記者神補刀：因為根本不防守

剛率領尼克奪下隊史53年來首座NBA總冠軍的布朗森（Jalen Brunson），近日接受訪問時，竟把昔日獨行俠隊友唐西奇（Luka Doncic）拿來開玩笑，甚至笑稱對方是自己合作過「最糟糕的隊友之一」，逗樂全場。

世足賽／內馬爾持續缺陣、庫尼亞梅開二度 巴西3：0擊敗海地

世界盃小組賽C組第二輪賽事，巴西今天在費城體育場迎戰海地，34歲球星內馬爾（Neymar）連兩戰因傷缺陣，但森巴軍團靠著庫尼亞（Matheus Cunha）梅開二度，上半場就攻進3球，最終以3：0拿下本屆賽事首勝。

NBA／兩冠老將與榜眼同步表態！羅素、KCP執行球員選項續留原隊

根據《Yahoo Sports》、《ESPN》記者報導，2015年榜眼羅素（D'Angelo Russell）與老將凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）皆確定執行球員選項，將分別再為巫師和灰熊效力一年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。