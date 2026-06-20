NBA／兩冠老將與榜眼同步表態！KCP、羅素執行球員選項續留原隊

根據《Yahoo Sports》、《ESPN》記者報導，2015年榜眼羅素（D'Angelo Russell）與老將凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）皆確定執行球員選項，將分別再為巫師和灰熊效力一年。

費雪（Jake Fischer）在社群媒體上表示，「根據消息來源指出，羅素已執行與巫師合約中價值600萬美元（約新台幣1.8億元）的2026-27賽季球員選項。」

現年30歲的羅素是在上季交易截止日前加盟巫師。當時巫師與獨行俠完成震撼交易，成功網羅明星長人戴維斯（Anthony Davis），而羅素也是該筆交易案的一部分。

在被交易至華盛頓之前，羅素效力獨行俠期間共出賽26場，其中3場擔任先發，場均繳出10.2分、4助攻及2.3籃板，投籃命中率40.5%。不過他的外線表現明顯下滑，三分球命中率僅29.5%，創下生涯新低。

權威記者查拉尼亞（Shams Charania）則報導，凱威爾波普已決定執行2026-27賽季價值2160萬美元（約新台幣6.4億元）的球員選項，將續留曼菲斯灰熊一年，這份球員選項也是他3年6600萬美元合約的最後一年，待2026-27球季結束後，他將成為完全自由球員。

凱威爾波普是在去年夏天涉及貝恩（Desmond Bane）交易案時來到灰熊。此前他僅在魔術效力1個球季，便被送往灰熊。

現年33歲的凱威爾波普已在NBA征戰13個球季，是2013年選秀會的第8順位新秀，當年由活塞選中進入聯盟。

生涯至今，凱威爾波普先後效力活塞、湖人、巫師、金塊、魔術與灰熊，並以外圍防守能力聞名聯盟，並在2020年隨湖人奪冠，以及2023年幫助金塊拿下隊史首座總冠軍，是聯盟知名的3D型側翼球員。

不過凱威爾波普上季表現明顯下滑。由於2月接受右手小指矯正手術，修復手指錯位問題，導致他缺席例行賽最後31場比賽。

上季凱威爾波普共代表灰熊出賽51場，其中14場擔任先發，場均僅繳出8.4分、2.7助攻與2.5籃板，平均上場時間21.3分鐘，整體投籃命中率41%，罰球命中率91.3%。無論得分或出賽時間都創下自新秀球季以來新低。

此外，他的外線手感也未能找回巔峰狀態。上季三分球命中率僅31.6%，而過去兩季三分命中率皆未突破34.2%，與先前連續4季超過39%的水準形成明顯落差。