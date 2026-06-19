NBA／尼克奪冠遊行嗨翻紐約 布朗森愛女搶鏡「我爸是MVP」成焦點

紐約尼克今天在紐約市中心盛大舉行總冠軍大遊行，與全城球迷共同慶祝這座來之不易的冠軍金盃。由當家球星FMVP布朗森（Jalen Brunson）領軍，包含唐斯（Karl-Anthony Towns）等主力球員與家人一同搭乘花車巴士參與盛會，遊行隊伍自砲台公園一路前進至市政廳，沿途吸引近百萬名球迷夾道歡呼，整座城市沉浸在冠軍榮耀之中。

不過，在眾多球星與冠軍成員之中，最吸引外界目光的卻是布朗森年幼的女兒。當遊行車隊穿梭於曼哈頓街頭時，她身穿一件印有「紐約，我爸爸是MVP，哈利路亞（New York, My Dad's the MVP, Hallelujah）」字樣的T恤，在鏡頭前顯得相當可愛，也迅速成為社群媒體熱議話題，不少球迷笑稱她才是真正的「遊行MVP」。

隨後，當冠軍隊伍抵達市政廳廣場後，尼克球員與市府官員輪番上台致詞。身為球隊領袖兼總決賽最有價值球員的布朗森壓軸登場，他站在隊友與市政廳建築前發表感言，真摯且充滿情感的演說瞬間點燃全場球迷熱情。

布朗森表示：「我想先感謝多蘭（Jim Dolan）以及球團管理層，謝謝你們願意相信那個當初沒有人看好的孩子。也要感謝我的隊友們，每一天都給予我信心。我們彼此之間的信任與信念，才讓這一切成為可能。」

他接著向幕後工作團隊致意：「感謝教練團、醫療團隊，以及所有每天在幕後默默付出的人。天啊，我們真的辦到了。我一直相信，不管用什麼方式，我們最終一定能找到贏得冠軍的方法。」

談到一路支持球隊的紐約球迷時，布朗森也不忘幽默表示：「最重要的是，謝謝球迷們。老實說，你們有時候真的很嚴格，但我們非常感激你們，至少我是如此。我真的非常感謝大家。」

現場球迷隨即報以熱烈掌聲與歡呼聲，將氣氛推向最高潮。

最後，布朗森將感謝獻給一路陪伴自己的家人。他動情地說：「我還要感謝我的家人。沒有他們的犧牲與支持，這一切都不可能實現。我的家人始終讓我保持謙遜，他們每天都提醒我不要迷失方向。紐約，我們真的做到了，我們真的做到了！」

在布朗森發表完感言後，現場再度響起震耳欲聾的歡呼聲，不少球迷高喊他的名字，為這位帶領尼克登頂的核心球星送上最高敬意。