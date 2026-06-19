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NBA／尼克替補後衛遊行慶祝險被警方逮捕 自嘲：我真的是冠軍成員啊！

聯合新聞網／ 綜合外電報導
科萊克在奪冠遊行期間發生烏龍插曲。 美聯社
科萊克在奪冠遊行期間發生烏龍插曲。 美聯社

紐約尼克今天舉行盛大冠軍遊行，號稱百萬球迷湧入街頭共同見證這座等待多年的冠軍榮耀。然而在歡慶過程中，卻發生一段令人哭笑不得的插曲，陣中6呎2吋替補後衛科萊克（Tyler Kolek）竟被現場維安警員誤認成闖入隊伍的球迷，差點遭到制伏，意外成為遊行期間最受熱議的畫面之一。

當天冠軍遊行隊伍沿著紐約街道緩緩前進，尼克球員們站在花車上接受球迷歡呼。現年24歲的科萊克情緒高昂，為了感謝支持者一路以來的陪伴，特地跑到道路旁的護欄區域，不斷與球迷擊掌互動，現場歡呼聲此起彼落。

不過就在他沿著護欄一路奔跑時，幾名負責維安的警員似乎沒有認出他的身分，誤以為有球迷突破封鎖區試圖接近冠軍車隊，立刻衝上前準備將他攔下，甚至一度擺出準備將人壓制在地的架勢。

就在場面即將失控之際，一名尼克球團工作人員趕緊上前解釋，向警方表示科萊克其實是球隊成員之一。確認身分後，警員們才鬆了一口氣，現場也隨即恢復歡樂氣氛，而這段過程很快被現場民眾拍下並在社群媒體瘋傳。

對於這段尷尬經歷，科萊克事後展現幽默態度，在社群平台X發文自嘲表示：「我發誓，我真的是球隊的一員啊，兄弟！」

談到這次意外插曲時，科萊克在受訪時也笑著表示：「當時我只是想和球迷一起慶祝，沒想到突然有警察朝我衝過來。我一開始還以為發生什麼事情，後來才知道原來他們根本不認識我。」

隊友們得知此事後也紛紛開玩笑。有人笑稱：「現在全紐約都認識他了，下次應該不會再被誤認成球迷了。」更有人打趣表示，這可能是科萊克奪冠後獲得的另類成名方式。

現年24歲的科萊克身為尼克在2024年第二輪選進的控衛，本季例行賽共出賽62場，平均上場約12分鐘，展現穩定的組織能力與外圍投射潛力，逐漸贏得教練團信任。

瓊斯生涯前兩年分別代表雷霆和尼克奪冠，羨煞許多人。 路透社
瓊斯生涯前兩年分別代表雷霆和尼克奪冠，羨煞許多人。 路透社

除了科萊克被誤認球迷的烏龍事件外，這場冠軍慶典還出現另一段小插曲。紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）與球隊一同向球迷致意時，市長辦公室為每位冠軍球員製作專屬布條，上面印有球員姓氏與背號。然而其中一面布條卻出現爭議。

上場機會非常有限的替補前鋒瓊斯（Dillon Jones），本季僅累積出賽39分鐘，但他的布條卻被掛上傳奇中鋒尤英（Patrick Ewing）已退休的33號球衣號碼，引發部分球迷議論。不少人認為工作人員顯然未仔細確認球員資訊，才會出現如此尷尬的失誤。

有趣的是，去年隨雷霆奪冠後，瓊斯今年又搭上了紐約奪冠列車，生涯前兩年分別代表不同球隊登頂，被網友戲稱「史上最強運的天選之子」；如今又被錯置為75大球星背號，有球迷就開玩笑地說， 「尤英終生無冠，人家瓊斯可是達成2連霸」。

儘管遊行期間接連出現幾段意外插曲，但絲毫沒有影響尼克球迷的歡樂情緒；支持者從砲台公園一路追隨冠軍車隊至市政廳，高喊球員名字、揮舞藍橘色旗幟，見證這支球隊重返榮耀的一刻。

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