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NBA／勇士試訓「新德國坦克」 有頂級籃板能力、模板是火箭森根

聯合新聞網／ 綜合報導
「新德國坦克」史坦巴赫（Hannes Steinbach）。 路透
「新德國坦克」史坦巴赫（Hannes Steinbach）。 路透

勇士隊擁有2026年選秀首輪第11順位，「新德國坦克」史坦巴赫（Hannes Steinbach）今天接受勇士試訓，被視為第11順位人選之一。

史坦巴赫經常被拿來和獨行俠隊傳奇「德國坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）做比較，兩人都是211公分，但球風不太一樣，史坦巴赫是一名頂級籃板手；諾維茨基則是無死角得分機器。

現年20歲的史坦巴赫在大一賽季以11.8個籃板領先全美，22次雙十與探花大熱門布瑟（Cameron Boozer）並列最多。史坦巴赫試訓後接受訪問時，談到自己的籃板能力，「就是我的拚勁和本能，我會經常、也會提早去卡位爭搶籃板，然後把球拿下來。」

多數模擬選秀預測史坦巴赫會在第10到第20順位被選上，他大學主打中鋒，進入NBA後被預期會轉型成大前鋒。史坦巴赫的模板都是NBA頂級籃板手，包含雷霆隊哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）、國王隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）和火箭隊森根（Alperen Sengun），其中更接近窮人版森根。

史坦巴赫三分球能力仍在開發，他相信自己有足夠投射能力，在當今NBA扮演多功能長人，大一賽季他三分球53投18中，命中率34%。球探欣賞史坦巴赫籃板能力、雙手接球穩定性、籃球智商，及籃下終結能力。疑慮則包含防守護框偏軟，及進攻端拉開空間能力。

儘管史坦巴赫球風與諾維茨基不同，但他透露有和這位傳奇交流過，「我跟他聊過一次，他告訴我要享受這個選前過程。這很有壓力，但這是你一生只會經歷一次的事，所以就好好享受吧。」

手握第11順位的勇士，已試訓多名可能在該順位附近出現的前鋒，除了史坦巴赫，還有密西根大學前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）、密西根大學前鋒小強森（Morez Johnson Jr.）及休士頓大學前鋒小塞納克（Chris Cenac Jr.）都接受過勇士試訓。

2026世足賽

勇士 Dirk Nowitzki

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