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NBA／克拉克森奪冠寫菲律賓籃球歷史 傳奇拳王帕奎奧視訊祝賀

聯合新聞網／ 綜合外電報導
克拉克森奪冠寫下菲律賓籃球歷史。 美聯社
克拉克森奪冠寫下菲律賓籃球歷史。 美聯社

紐約尼克勇奪今年總冠軍，破除長達53年的金盃魔咒，而這份榮耀不僅屬於紐約，更讓熱愛籃球的菲律賓人陷入瘋狂，只因尼克陣中替補後衛克拉克森（Jordan Clarkson）成為史上首位贏得NBA總冠軍的菲律賓裔球員，可說是寫下菲國籃壇歷史新頁。

在紐約市盛大的冠軍遊行中，大批球迷湧上街頭慶祝這座來之不易的冠軍獎盃。其中不少來自菲律賓社群的支持者高舉國旗與標語，向克拉克森表達祝賀。一名參與遊行的球迷更拿出海報寫著：「你是第一位贏得NBA總冠軍的菲律賓運動員。」這句話馬上吸引到克拉克森的注意，隨即露出笑容指向這位球迷致意。

更令人驚喜的是，菲律賓傳奇拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）還特別透過視訊通話向克拉克森獻上祝福。

這位被譽為菲律賓史上最偉大運動員之一的拳擊傳奇，在通話中恭賀克拉克森完成歷史性壯舉，兩人開心分享奪冠喜悅。對於從小以代表菲律賓出賽為榮的克拉克森而言，能夠獲得帕奎奧親自祝賀，無疑是冠軍旅程中最難忘的時刻之一。

回顧總冠軍賽系列戰，克拉克森雖然並非球隊主力得分點，但仍在有限時間內展現價值，整個系列賽累積攻下14分。其中最令人印象深刻的一幕出現在關鍵封王戰第三節尾聲，當時他在時間即將歸零前投進一記超遠距離壓哨三分球，瞬間點燃麥迪遜廣場花園的氣氛，也為尼克注入巨大士氣。

克拉克森與紐約市長合影。 路透社
克拉克森與紐約市長合影。 路透社

本季是克拉克森加盟尼克的第一年，他在例行賽平均繳出8.6分，成為球隊替補陣容的重要火力來源。現年34歲的他在加盟紐約前，曾效力猶他爵士長達6個賽季，更曾先後披上湖人與騎士戰袍。歷經多年征戰後，他終於在職業生涯後期圓夢奪冠。

事實上，這支冠軍尼克也成為紐約多元文化的最佳縮影。除了克拉克森吸引大量菲律賓球迷支持外，隊友艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）同樣成為波多黎各英雄。這位出生於布魯克林的後衛在季後賽期間獲得眾多波多黎各球迷力挺，甚至在冠軍遊行前4天現身波多黎各大遊行活動，與家鄉民眾一同慶祝文化傳承。

另一位明星球員唐斯（Karl-Anthony Towns）則成功凝聚多明尼加球迷的關注。冠軍慶典期間，唐斯還與紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）一起跳起由饒舌歌手兼尼克死忠球迷「Fat Joe」帶紅的「Lean Back」舞步，引來現場球迷陣陣歡呼。

克拉克森被粉絲圍繞。 美聯社
克拉克森被粉絲圍繞。 美聯社

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