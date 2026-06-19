NBA／傳湖人有意網羅「4+8」自由球員 八村壘恐離隊爭取好合約

湖人隊休賽季將面臨陣容重組，主將詹姆斯（LeBron James）和里夫斯（Austin Reaves）成為自由球員，當家球星唐西奇（Luka Doncic）則明確點出球隊需要頂級中鋒。ESPN也撰文提到，湖人目前鎖定的目標。

今年受限制自由球員有兩大中鋒，活塞隊杜倫（Jalen Duren）和爵士隊凱斯勒（Walker Kessler）都能滿足唐西奇的需求。金塊隊華森（Peyton Watson）和火箭隊伊森（Tari Eason）則是防守能力優異的側翼。不過受限制自由球員母隊能在48小時內匹配報價，這段期間薪資空間會被卡住，因此多數球隊會選擇談先簽後換交易。

ESPN指出，與唐西奇能搭配的非受限制自由球員有8人，包含活塞隊前鋒哈里斯（Tobias Harris）、熱火隊後衛鮑威爾（Norman Powell）、公牛隊後衛西蒙斯（Anfernee Simons）、尼克隊中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）、黃蜂隊後衛懷特（Coby White）、76人隊後衛葛萊姆斯（Quentin Grimes）、騎士隊前鋒韋德（Dean Wade）及尼克隊後衛沙米特（Landry Shamet），都在不同程度上符合湖人的需求。

另外，湖人有意留下防守大鎖史馬特（Marcus Smart）和神射手肯納德（Luke Kennard）。日本前鋒八村壘可能被放棄，去市場尋找合理合約。

不過薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析，如果湖人決定以超過薪資上限球隊身分操作，也許會用未來選秀權將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）的1240萬美元合約清出。這樣他們可留下所有擁有鳥權的自家自由球員，包含八村壘，同時還能擁有1510萬美元的中產特例，追求其他自由球員。