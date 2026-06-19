NBA／缺席騎士奪冠10週年歐洲聚會引熱議 美媒曝厄文有「重要使命」

隨著詹姆斯（LeBron James）近日帶領2016年奪冠的克里夫蘭騎士隊成員展開NBA總冠軍10週年紀念活動，昔日冠軍班底齊聚歐洲，共同回味那段改寫隊史的輝煌時刻。然而，在這場備受矚目的重聚中，當年奪冠功臣厄文（Kyrie Irving）的缺席卻成為球迷熱議焦點，也引發外界諸多揣測。

這次騎士冠軍成員的紀念之旅內容豐富，包括高爾夫球聚會、品酒活動、直升機觀光以及各地景點巡禮等。詹姆斯與多位前隊友頻繁在社群媒體分享歡樂時光，讓球迷重溫2016年那支創造歷史的冠軍隊伍。不過，身為當年奪冠核心之一的厄文始終未曾現身，也讓許多人好奇他究竟為何缺席這場難得的重聚。

甚至連前隊友史密斯（J.R. Smith）都曾公開調侃厄文「失聯」，讓外界更加關注這位獨行俠球星的動向。

根據知名記者羅賓森（Brandon Robinson）報導，厄文其實並非刻意缺席，而是在重聚活動舉行前就已安排好其他重要行程。消息人士透露，厄文從未正式回覆是否參加歐洲之旅，原因在於他的行程早已排滿，無法抽身前往參與慶祝活動。

報導指出，厄文於2026年6月8日至12日期間前往美國南卡羅來納州洛克希爾（Rock Hill），擔任享有盛名的「NBPA Top 100 Camp」訓練營導師。該訓練營於洛克希爾體育與活動中心舉行，被視為全美頂尖高中籃球菁英的重要展示舞台，每年都吸引眾多備受矚目的年輕球員參加。

消息人士表示，厄文當週幾乎將所有時間都投入在球場上，親自指導全美最優秀的高中籃球新秀，希望將自己多年累積的經驗與技術傳承給下一代球員。

除了厄文之外，這項訓練營還集結多位知名球星共同參與，包括朗多（Rajon Rondo）、佐蒙德（Andre Drummond）、錢德勒（Tyson Chandler）以及李文斯頓（Shaun Livingston）等。此外，曾任騎士助理教練、以球員培育能力聞名的漢迪（Phil Handy）也受邀擔任指導教練，陣容相當豪華。

事實上，厄文本月稍早就曾因與全美頂尖高中球員進行一對一對抗而引起廣泛關注。相關影片在網路上迅速瘋傳，影片中他依舊展現招牌運球技巧與華麗進攻腳步，不斷上演令人驚嘆的個人表演，再次證明其頂尖控球與單打能力依然出色。

這也是厄文自左膝前十字韌帶撕裂傷後，首次大規模參與公開籃球活動。由於傷勢影響，他缺席了2025-26年整個賽季，如今透過訓練營逐步重返球場，也讓不少球迷期待他未來正式復出的表現。

而在結束這個訓練營之後，厄文從6月22日起應代言品牌邀請，將展開橫跨美國、中國和印尼的巡迴之旅，與各地球迷相見歡。