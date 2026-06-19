NBA／昔日隊友已是「紐約之王」 唐西奇力促湖人找頂級內線拚冠

儘管正利用休賽季返回家鄉斯洛維尼亞陪伴兩個女兒加布莉艾拉（Gabriela）與奧莉維亞（Olivia），但湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）絲毫沒有遠離球隊事務。

根據消息人士透露，唐西奇近期持續與總管佩林卡（Rob Pelinka）以及總教練瑞迪克（JJ Redick）保持密切聯繫，隨時掌握球隊休賽季補強計畫，共同為球隊即將到來的繁忙夏天做準備。

上個賽季，唐西奇打出聯盟頂級身手，例行賽場均攻下33.5分榮登聯盟得分王，同時在年度MVP票選中高居第4名。然而，他在季後賽前因左腿二級腿後肌拉傷提前結束整個賽季，也讓湖人爭冠之路遭受重創。

如今，這位27歲超級球星終於完全恢復健康。根據接近唐西奇的消息人士透露，他在5月底已經獲准恢復所有籃球訓練。「他現在已經進入全速備戰模式了。」消息人士指出

健康回歸後的唐西奇正準備迎接生涯黃金時期的又一個賽季，而在與管理層的溝通中，他也明確表達了自己對球隊補強方向的期待。其中首要需求，與他16個月前剛抵達洛杉磯時完全一致。

「Luka最希望球隊補進一位頂級中鋒，這始終是他的第一優先目標。」知情人士指出。

對唐西奇而言，這不只是為了提升球隊整體競爭力，更是戰術體系上的關鍵需求。來年在西區，湖人必須面對馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以及金塊「地表最強」約柯奇（Nikola Jokic）等頂級長人的挑戰。

消息人士分析指出，一名具備護框能力、能夠高效擋拆順下並完成空中接力終結的中鋒，將能徹底釋放唐西奇的進攻威力。無論是高位擋拆、傳導創造空間，或是在禁區牽制防守，這類型內線都是唐西奇最熟悉、也是最能發揮威力的搭檔類型。

一位球隊相關人士表示：「只要有一位能順下、能接空拋的長人，Luka的進攻威脅就會提升到另一個層級。而若這名中鋒同時具備防守能力，那將是湖人爭奪總冠軍的重要拼圖。」

這也讓外界開始關注湖人現有中鋒陣容的未來動向。

上季擔任先發中鋒的艾頓（Deandre Ayton）握有下賽季810萬美元球員選項，必須在6月29日前決定是否執行。若選擇放棄，他將成為完全自由球員。

另一方面，替補中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）與湖人的合約也已到期。效力球隊三個賽季的他，日前甚至取得斯洛維尼亞護照，希望未來有機會與唐西奇一同代表斯洛維尼亞國家隊出賽。由於上季表現穩定，海耶斯預計也將尋求高於老將底薪的新合約。

湖人休賽季的補強備受矚目。 美聯社

除了禁區補強問題，湖人今夏最重要的兩項任務還包括詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）的續約規劃。

對於核心陣容是否應該維持原班人馬，唐西奇在賽季結束後的媒體記者會上曾公開表達支持。

唐西奇表示：「我們是一支很棒的球隊，大家之間擁有很好的化學效應。能夠和AR以及LeBron一起打球，是非常不可思議的經驗。他們都是非常優秀的球員，能夠與他們並肩作戰真的非常享受。」

不過消息人士透露，雖然唐西奇在賽季結束後仍與詹姆斯和里夫斯保持聯絡，但他從未主動遊說兩人回歸湖人。知情人士笑說：「他們聊天的內容其實大多跟高爾夫有關。」

自今年2月開始接觸高爾夫後，唐西奇迅速愛上這項運動，也因此與多位熱愛高爾夫的湖人隊友建立更深厚的私交。休賽季期間，三人經常透過電話或訊息聯繫，但談論最多的往往不是籃球，而是球場、球桿與揮桿技巧。

儘管如此，湖人管理層仍持續向唐西奇說明球隊休賽季規劃，無論是選秀會操作還是自由市場布局，都保持高度透明。

而對唐西奇而言，他最在意的只有一件事，那就是盡快重返總冠軍競爭行列。特別是當昔日達拉斯隊友布朗森（Jalen Brunson）已經率領尼克睽違53年奪冠，成為名副其實的「紐約之王」，這可能會讓唐西奇的爭冠壓力大幅增加。

一位接近唐西奇的人士透露：「Luka希望球隊昨天就已經具備爭冠實力了。」

該人士進一步表示，自從交易加盟湖人以來，管理層始終向唐西奇團隊描繪2026年夏天的藍圖。

「從交易發生後，他們一直告訴我們，『等到2026年夏天，我們會讓你看到成果。』如今2026年夏天終於到了，所以我們非常期待接下來會發生什麼事情。」