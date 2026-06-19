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NBA／遊行亂象！尼克替補控衛被警誤認路人 尼克迷被脫褲竟跳起扭臀舞
尼克隊睽違53年奪冠，今天舉辦冠軍遊行，紐約球迷如外界預期瘋狂，有球迷為了搶位置把人摔倒在地，被脫褲子後還跳起扭臀舞，18禁畫面讓網友全笑翻。
紐約警方為這場遊行做足準備，派出萬名警力維持秩序，仍擋不住瘋狂球迷，有位女球迷為了搶到好位置，把原本位置上的人直接摔倒在地。被摔的球迷起身反擊，脫下對方褲子並不停拍打，沒想到那位女球迷竟跳起扭臀舞，網友們看到影片後全笑翻。
還有一名女子試圖拯救一名昏倒的男子，結果該男子竟突然試圖親吻該女子，這段影片瀏覽量突破千萬，許多網友嚴厲斥責該性騷擾行為。
另外，尼克替補控衛科萊克（Tyler Kolek）進場與球迷擊掌時，竟被警方誤認為鬧事球迷攔下。科萊克今年例行賽出戰62場，算輪替球員；但季後賽只出戰8場，且上場時間不多。科萊克也在社群平台發文玩梗，「我發誓我在隊上，兄弟。」
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