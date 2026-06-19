NBA／百萬球迷擠爆紐約狂歡奪冠 布朗森霸氣喊：質疑我的人現在無話可說

紐約尼克在2026年總冠軍賽以4勝1敗擊敗馬刺，奪下隊史自1973年以來首座總冠軍，終結長達53年的冠軍荒。當地時間19日，超過百萬名球迷湧入曼哈頓街頭，共同參與這場歷史性的冠軍遊行，整座紐約市沉浸在橘藍色海洋之中，而帶領球隊登頂的總冠軍賽MVP布朗森（Jalen Brunson）也終於在慶祝活動上，向一路以來質疑他的人做出最直接的回應。

冠軍遊行從曼哈頓下城展開，車隊穿越著名的「英雄峽谷」，高樓林立的街道兩旁擠滿熱情球迷。大量藍橘色彩帶漫天飛舞，「Let's Go Knicks！」以及「Knicks in Five！」的歡呼聲此起彼落，將整座城市推向沸騰。

在紐約市政廳舉行的慶祝典禮上，布朗森面對數十萬名球迷發表感言，談到一路走來面對的批評與質疑時，終於卸下平日低調形象。

布朗森表示：「一直以來有很多人喜歡說負面的話，也有很多人對我有各種意見。但當你用表現證明他們錯了之後，其實根本不需要再對他們說任何話，因為他們不值得。」

這番發言立刻引爆現場掌聲與歡呼。

尼克冠軍大遊行，百萬球迷在紐約狂歡慶祝。 路透社

事實上，布朗森的籃球之路一直不被外界完全看好。身高僅188公分的他，雖然從大學時期便展現出色能力，但進入NBA後始終被認為缺乏超級球星身材條件。即便近年逐漸成為聯盟頂尖控衛，仍有不少人質疑他是否有能力成為冠軍球隊的頭號球星。

其中最著名的評論來自前WNBA球星、現任拉斯維加斯王牌總教練哈蒙（Becky Hammon）。她曾在2023年12月公開表示，布朗森並非真正意義上的「1A級球星」，並直言尼克若以布朗森作為最佳球員，將不可能贏得總冠軍。

當時哈蒙曾說：「如果你隊上最好的球員是一名矮個後衛，你是拿不到冠軍的。」

然而兩年多後，布朗森用實際行動粉碎所有質疑。

雖然布朗森在總冠軍賽前兩戰表現起伏，但系列賽後段徹底爆發，尤其在關鍵第5戰客場面對馬刺時狂轟45分，率領尼克成功收下決定性勝利，一舉奪下總冠軍賽MVP，寫下選秀二輪出身球員中的後衛傳奇。

隊友布里吉斯（Mikal Bridges）日前在個人直播中透露，哈蒙當年的評論其實一直是布朗森的重要動力來源之一。

而在冠軍遊行當天，布朗森則完全沉浸在勝利喜悅之中。

站在冠軍花車上的他笑著對球迷喊話、也是一吐長年被外界看輕的怨氣。「該死，紐約，我們真的做到了！不知道為什麼，但我一直相信我們一定能找到方法完成這件事。」

隨後，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）親自向尼克球員、教練團、管理層及球團工作人員頒發象徵最高榮譽的城市鑰匙。身穿西裝、內搭尼克球衣的曼達尼表示，所有紐約球迷都等待這一天太久了。

遊行途中，尼克球員也展現出各自不同的慶祝方式。

在總冠軍賽第4戰最後1.2秒補籃完成超前、成為奪冠重要功臣的阿努諾比（OG Anunoby），甚至直接跳下花車與球迷近距離互動，一手高舉季中錦標賽冠軍獎盃，另一手則拿著龍舌蘭酒，將現場氣氛推向高潮。

布朗森宛如紐約救世主。 美聯社

尼克最具代表性的死忠球迷、知名導演史派克李（Spike Lee）也現身遊行現場，與布朗森同乘花車，共同見證這歷史性時刻。

史派克李感動地表示：「我從來沒有參加過任何冠軍遊行，而我很高興第一次就是這一次。」

知名導演也是死忠尼克粉史派克李終於見證奪冠歷史性時刻。 美聯社

布朗森的母親珊卓拉（Sandra Brunson）則穿著印有兒子與丈夫老布朗森（Rick Brunson）照片的紀念T恤現身。曾效力尼克的老布朗森如今也是球隊教練團成員之一。

另一位核心球星唐斯（Karl-Anthony Towns）則站在遊行巴士頂端，一手高舉東區冠軍獎盃，一手叼著雪茄享受勝利時刻。附近花車上的名人堂球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）同樣點燃勝利雪茄，與球迷共享榮耀。

安東尼笑著說：「今天贏球的不只是尼克，而是整座城市。紐約人現在真的嗨翻了。」

紐約球迷瘋狂慶祝。 路透社

紐約市長曼達尼把紐約市的市鑰頒給布朗森。 路透社