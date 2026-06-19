NBA／詹姆斯續留湖人有譜！曝雙方已展開談判 降薪助爭冠成關鍵

洛杉磯湖人與41歲球星詹姆斯（LeBron James）的未來動向持續受到外界關注。根據美國媒體報導，在總冠軍賽落幕後，各隊已獲准與自家自由球員展開協商，而湖人與詹姆斯之間也已正式開啟續約談判，雙方皆展現高度意願，希望延續長達8年的合作關係。

《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日透露，湖人與詹姆斯陣營目前正持續進行協商，對於雙方最終達成協議抱持樂觀態度。

溫德霍斯特表示：「我相信詹姆斯與湖人之間已經展開來回談判。距離自由市場正式開啟還有兩週時間，雙方仍有充裕空間完成協議，而我認為他們最終會找到共識。」

他進一步指出，雙方正在討論一份兼顧球員利益與球隊競爭力的合約方案。詹姆斯預計仍能獲得相當可觀的薪資報酬，但同時也會保留湖人在自由市場補強陣容的操作彈性。

「我認為詹姆斯將會回到湖人，而雙方會簽下一份合理且公平的合約。這份合約既能讓他獲得重要報酬，也能讓湖人保有足夠空間持續補強陣容。」溫德霍斯特說道。

不過，他也坦言，目前談判尚未完全塵埃落定，最終金額仍可能受到湖人在自由市場操作成果影響。如果雙方在未來幾週出現意見分歧，詹姆斯仍有可能在7月1日自由市場開啟後評估其他選項。

「確實存在談判陷入僵局的可能性，屆時詹姆斯或許會想看看聯盟其他球隊的機會。但我不會說這已經是板上釘釘的事情。只是從目前情況來看，雙方都懷抱著共同目標，希望延續這段合作關係。」

詹姆斯自2018年加盟湖人後，曾在2020年「泡泡園區」率領湖人奪下隊史第17座總冠軍，之後在2023年也帶領球隊闖進西區冠軍賽。

然而，湖人的建隊方向在2025年出現重大轉變。球隊成功交易來年輕超級球星唐西奇（Luka Doncic）後，管理層開始明確將未來藍圖建立在這位新世代門面身上。當時外界一度認為，隨著球隊世代交替，詹姆斯可能在未來幾年尋求新的挑戰，甚至有機會於今年休賽季離開洛杉磯。

但隨著雙方續約談判逐步展開，如今風向已明顯改變。多位聯盟消息人士指出，詹姆斯留在湖人的可能性遠高於轉戰他隊。

溫德霍斯特也再次強調：「我對他們繼續合作感到樂觀。」

薪資方面，詹姆斯本季休賽期間擁有高達5960萬美元的薪資占額（Cap Hold），但溫德霍斯特透露，他在下個賽季實際簽下的新合約金額，很可能遠低於這個數字。

消息人士指出，詹姆斯願意接受降薪，但前提是湖人管理層必須與他保持充分溝通，展現共同打造爭冠陣容的決心。事實上，早在2024年休賽季湖人在追逐湯普森（Klay Thompson）與瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）等自由球員時，詹姆斯就曾主動表達願意降低薪資要求，協助球隊騰出更多補強空間。

若詹姆斯真的投入自由市場，聯盟仍有球隊準備出手爭取。報導指出，金州勇士已做好準備，計畫在自由市場開啟後向詹姆斯提供全額中產合約，價值約1500萬美元，希望促成他與柯瑞（Stephen Curry）的夢幻聯手。

然而，以目前情勢觀察，詹姆斯與湖人雙方都更傾向繼續攜手前進。對湖人而言，在唐西奇與詹姆斯雙核心架構下維持競爭力，仍是球隊未來數年的重要目標；而對詹姆斯來說，在生涯尾聲繼續效力自己曾帶領奪冠的球隊，同時爭取更多冠軍機會，也具有相當大的吸引力。

除了詹姆斯的續約案之外，湖人今夏還必須處理里夫斯（Austin Reaves）與八村壘（Rui Hachimura）等重要球員的合約問題。如何在維持薪資彈性的同時打造具備爭冠實力的陣容，將成為管理層接下來最重要的課題。而詹姆斯的最終決定，也勢必將牽動整個湖人休賽季的布局方向。