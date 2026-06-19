NBA／公鹿遲未收到滿意報價 「字母哥」交易案恐延燒至自由市場

公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的未來動向，持續成為NBA休賽季最受矚目的焦點。儘管外界普遍預期，公鹿將在今年選秀會前敲定交易案，決定這位兩屆年度MVP的去向，但根據最新消息顯示，談判進展遠不如預期順利，這筆可能改變聯盟版圖的重磅交易，甚至有機會一路延續至7月1日自由球員市場開啟之後。

根據《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目中的透露，公鹿目前仍未收到任何足以讓球團點頭放人的報價。

「根據我所獲得的消息，公鹿至今仍未收到一份他們願意接受的安戴托昆波交易報價。這樣的情況其實與今年2月交易截止日前相當類似，當時他們也曾開放市場進行討論，但最終沒有達成共識，因此選擇留下安戴托昆波。」溫德霍斯特表示。

他進一步指出，雖然公鹿內部確實希望能在選秀會前完成交易，但並不代表一定能如期成交。

「大家都把選秀會視為最後期限，而我得到的消息是，公鹿確實有意在選秀會前完成交易。不過我認為仍有一定機率，他們最後找不到真正滿意的方案。」

目前眾多追求者之中，邁阿密熱火被視為最積極爭取安戴托昆波的球隊。據了解，雙方已經進行數個月的接觸與討論，但始終無法縮短價碼上的落差。

「熱火是目前最積極追求安戴托昆波的球隊。他們手上大約有7到8項可供交易的籌碼，但老實說，其中沒有任何一項屬於超級頂級資產，而我認為公鹿可能希望把這些籌碼全部拿到手。」溫德霍斯特分析指出。

換句話說，熱火雖然具備相當豐富的交易包裹，但缺少真正能讓公鹿立即重建核心的明星級資產，這也成為雙方談判陷入僵局的重要原因。

事實上，類似情況曾在2023年上演。當時波特蘭拓荒者與熱火圍繞明星後衛里拉德（Damian Lillard）的交易展開長期拉鋸。談判從7月一路持續到9月，最終里拉德並未如願前往邁阿密，而是被交易至密爾瓦基。如今熱火再度成為追逐超級球星的一方，卻同樣面臨報價無法打動對手的困境。

對公鹿而言，時間壓力確實正在增加。球隊希望在選秀會前完成交易，原因之一在於若交易內容涉及2026年選秀權，相關交易必須於下週正式完成，公鹿才能利用這些籤位參與選秀並挑選心儀新秀。因此管理層仍持續加快與各隊的談判節奏，希望盡快找到最符合球隊利益的方案。

除了熱火之外，塞爾蒂克也是近期與安戴托昆波交易傳聞連結最緊密的球隊之一。聯盟消息人士透露，兩支東區勁旅之間確實曾就相關可能性展開討論。

對此，溫德霍斯特表示：「塞爾蒂克與公鹿是否進行過談判？我相信有。如果最終真的完成交易，我認為交易內容將會涉及布朗（Jaylen Brown）。」

若塞爾蒂克願意將布朗納入交易，勢必將成為目前市場上最具吸引力的報價之一。這位2024年總決賽MVP正值生涯巔峰，無論年齡、實力或未來發展性都符合公鹿重建需求，因此被認為是少數足以讓密爾瓦基認真考慮送走安戴托昆波的核心資產。