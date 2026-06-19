NBA／楊恩將跳出合約投入自由市場 巫師握狀元籤有信心續留

根據消息透露，轉戰巫師的明星控衛楊恩（Trae Young）預計將放棄2026-27賽季價值4897萬美元的球員選項，正式投入自由市場。儘管此舉將讓他成為聯盟最受矚目的自由球員之一，但巫師內部依然對續約留人抱持高度信心，並將他視為球隊未來藍圖不可或缺的核心人物。

聯盟人士指出，雖然多支球隊已準備在自由市場開啟後積極接觸楊恩，但華盛頓目前仍被普遍認為是最有機會完成續約的球隊。管理層希望透過長期合約留下這位4屆全明星後衛，作為球隊重返競爭行列的重要基石。

今年1月，巫師透過交易自老鷹迎來楊恩，隨後又從獨行俠交易得到明星長人戴維斯（Anthony Davis），展現球隊企圖快速結束重建期的決心。據了解，華盛頓高層相當看好楊恩與戴維斯組成的新雙星組合，並相信兩人搭配今年選秀狀元籤所選進的新秀，有能力帶領球隊重返季後賽競爭行列。

現年27歲的楊恩在聯盟效力8個賽季以來，場均可送出9.8次助攻，是聯盟最具創造力的進攻發動機之一。然而他上季受到傷勢影響，在被交易至華盛頓後僅出賽5場比賽。由於前一季遭遇右膝內側副韌帶（MCL）扭傷，使得他的出賽時間受到限制。

楊恩上季分別效力老鷹與巫師期間，一共出賽15場，平均繳出17.9分、8.0助攻的成績，雖然數據較過往有所下滑，但外界普遍認為主要原因仍與傷勢及出賽樣本不足有關。

事實上，楊恩在上季開始前原本希望透過表現爭取一份4年2.29億美元的頂級續約合約，但老鷹最終選擇將年輕前鋒強森（Jalen Johnson）視為球隊未來核心，啟動重建方案。最終他們將楊恩送至巫師，換回麥凱倫（CJ McCollum）與基斯佩特（Corey Kispert）等資產。

對於巫師而言，楊恩的價值不僅止於場上表現。球隊高層認為，他豐富的比賽經驗與領導能力，將有助於加速年輕球員成長。目前巫師陣中包括薩爾（Alex Sarr）、喬治（Kyshawn George）、強森（Tre Johnson）、萊里（Will Riley）以及卡林頓（Bub Carrington）等多位潛力新秀，都是球隊未來重建的重要拼圖。

過去3個賽季，巫師每年都吞下至少64敗，始終位居聯盟後段班。因此管理層希望透過楊恩與戴維斯的明星組合，加上年輕球員逐步成長，盡快結束漫長的重建歲月。

不過，楊恩的未來仍存在變數。日前已有消息指出，如果邁阿密熱火未能成功交易得到「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），楊恩可能成為球隊下一個主要追逐目標。熱火近年持續尋求補強後場火力，而楊恩優異的得分與組織能力，也相當符合球隊需求。

隨著自由市場即將開啟，楊恩的動向勢必成為各界關注焦點。