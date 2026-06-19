NBA／尼克封王繽紛大遊行 百萬球迷同享英雄時刻

美國職籃紐約尼克隊今天在曼哈頓舉行盛大遊行，慶祝半世紀後贏得寶貴的總冠軍。球迷爬上車頂、屋頂、棚架與樹頂，興奮體驗球星車隊在繽紛紙花中行經「英雄谷」的王者時刻。

紐約尼克隊（New York Knicks）拿下睽違53年的美國職籃（NBA）總冠軍，18日在紐約下曼哈頓封街舉行盛大遊行，吸引百萬球迷聚集同歡。大批支持者身穿藍橘色尼克服裝，將百老匯大道及附近街道擠得水洩不通。

尼克隊13日以94比90逆轉勝，4勝1負擊敗聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs）提前封王。球迷若想見總冠軍賽MVP布朗森（Jalen Brunson）等球星，得半夜至現場卡位才有機會一睹風采。主要觀禮區上午8時前已封閉，離開的民眾不得再進入。

熱情球迷爬上封街巴士車頂，高歌並揮舞尼克隊旗，歡樂氣氛中有人爬上電燈桿、建築棚架與路樹，無法擠進遊行街道的民眾，將街道化為嘉年華般派對。

由布魯克林（Brooklyn）趕來同慶的珊卓（Sandra）說，除了狂喜沒有什麼可表達興奮之情，13日當晚樂不可支，尼克隊此刻贏得總冠軍鼓舞所有人。住在布朗克斯（Bronx）的雅敏（Yamin）說，自己和小孩都請假到場，這是令人興奮的時刻。

遊行車隊上午10時後從砲台公園（Battery Park）出發，由百老匯大道行經美國重大慶典必經路段，由兩側大廈形成的「英雄谷」（Canyon of Heroes），享受藍橘紙片飛揚的歷史時刻，再至市政廳廣場舉行慶祝儀式。

遊行期間，球星與助陣的好萊塢明星走入群眾，與久候球迷互動，班史提勒（Ben Stiller）、 提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與史派克李（Spike Lee）等星級陣容加入，歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）演唱名曲Empire State of Mind。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，無論活多久，大家將記住城市團結、生氣蓬勃，用幸福克服挑戰的感受。尼克隊不僅為紐約獲勝，他們就像紐約一樣。

布朗森說：「兄弟們，我們做到了。我不知道會怎樣，但有個方向，我知道將找到出路，達成任務。」

NBA總冠軍連賽期間，興奮激動的尼克球迷夜間在鏡頭前，於市區引發多起炸車、縱火等脫序暴力行為。大批警方除了在遊行街口嚴密戒備，乘客在列車月台與運輸工具不得攜帶酒精飲品，百萬民眾渡過半世紀難得的興奮時刻。