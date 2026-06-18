NBA／傳老鷹等3隊有意開頂薪搶里夫斯 湖人願意給就會留隊

里夫斯（Austin Reaves）將拒絕1490萬美元的球員選項，成為自由球員。他的去留是湖人隊休賽季重點，外界預期至少能獲得年薪4000萬美元合約，最多可和湖人簽5年2.39億美元，其他球隊則是4年1.77億美元。

《The Athletic》湖人隨隊記者沃伊克（Dan Woike）提到，籃網隊預計會向里夫斯開出4年頂薪合約，老鷹與活塞隊也有意追求里夫斯。除了湖人以外的球隊都知道，若想讓里夫斯離開湖人，勢必要開出頂薪合約。

老鷹和活塞可能要放棄續留一些球員，才能清出薪資空間爭取里夫斯；籃網則是可以直接在自由市場給里夫斯頂薪合約。

《HoopsHype》記者史卡托（Michael Scotto）指出，湖人球星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯是好友，也非常支持他。聯盟內部普遍強烈認為，只要湖人願意給里夫斯接近頂薪，甚至完整的頂薪合約，他就會留在洛杉磯。如果湖人提出低於行情太多的報價，里夫斯就會考慮其他球隊的合約，先簽後換可能性也會浮現。