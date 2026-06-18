NBA／前公鹿主帥談字母哥下一站 看好綠衫軍比熱火更適合

公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）成交易市場最火熱球星，前公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）表達看法，他並不看好熱火成為安戴托昆波潛在下加，因為他們會在交易中大幅削弱陣容，反倒認為塞爾蒂克會是字母哥最終落腳處。

瑞佛斯認為，如果熱火必須在交易中送出後衛赫洛（Tyler Herro），恐造成相當大的損失，他說：「熱火會失去關鍵時刻最可靠的球員，如果安戴托昆波決定去熱火，就必須相信他們會在交易後持續補強。」近期也有報導指出字母哥會對陣容被掏空的熱火感到憂慮。

瑞佛斯接著提到自己曾執教過的塞爾蒂克，認為若安戴托昆波選擇加入綠衫軍，將可以融入一套較為完整的陣容，他說：「就算交易走布朗（Jaylen Brown），塞爾蒂克仍有很多優秀的球員，但這對塞爾蒂克來說，能夠爭奪冠軍的時間會縮減，因為安戴托昆波年紀比布朗大不少。」

不過瑞佛斯也補充，只要塞爾蒂克持續圍繞泰托姆（Jayson Tatum）建隊，就能在未來維持一定競爭力，他說：「或許在安戴托昆波的時代結束後，他們仍可以靠泰托姆開啟下一個時代。」瑞佛斯曾在2023-2026年擔任公鹿隊主帥，與安戴托昆波有多年共事經驗，不過在今年季後選擇請辭。