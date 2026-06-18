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NBA／傳勇士再次追求雷納德遭拒 鵜鶘前鋒成理想交易目標
據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導，勇士再次將快艇隊雷納德（Kawhi Leonard）視為今年休賽季補強方案，鵜鶘隊前鋒墨菲（Trey Murphy III）則是更容易取得，且符合球隊需求的交易目標。
勇士隊今年2月交易截止日前，詢問過交易快艇隊雷納德的可能性，快艇現在比過去更願意討論，但給勇士的答案一樣，快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer）否決，鮑爾默更傾向繼續以雷納德為核心建隊。
消息人士指出，墨菲可能更容易取得，墨菲是勇士管理層多年來一直鎖定的球員，他是一名優質側翼，並符合球隊需求和總教練柯爾（Steve Kerr）體系，而且年僅25歲，也能達成球隊年輕化的目標。
鵜鶘過去一直不願意賣墨菲，但消息人士透露，鵜鶘已釋出訊號，希望能進入今年選秀會首輪，他們自己的籤已經在去年送給老鷹隊；而勇士的第11順位可能成為鵜鶘交易目標。
墨菲上季出賽66場，平均得到21.5分5.7籃板3.8助攻1.5抄截，投籃命中率47.0%，三分命中率37.9%，數據每年都在進步。
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