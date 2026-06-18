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NBA／勇士想同時留住格林與波爾辛吉斯 總管證實已展開談判
勇士休賽季補方向備受關注，其中包含兩名老將格林（Draymond Green）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）續約課題，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）近期受訪表示，球隊已向兩人展開新約談判，目標將兩人同時留在隊中。
鄧利維說：「我們已經和所有球員進行洽談，與每個人的談判狀況都很好，包含格林和波爾辛吉斯兩人也是，我們會持續與他們的團隊溝通。」
格林擁有下賽季年薪2670萬美元的球員選擇權，本季例行賽他出賽68場，平均可攻下8.4分、5.5籃板與5.5助攻。波爾辛吉斯本季年薪為3070萬美元，休賽季將成為自由球員，他在季中被交易到勇士後出賽15場，場均貢獻16.1分、5.3籃板。
鄧利維補充：「他們兩位都是很重要的一份子，我們非常希望下賽季他們可以留在隊上。」不過對勇士隊來說，若能以較低薪資留住格林與波爾辛吉斯兩人，才能讓球團擁有其他補強空間。
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