ＮBA／尼克奪冠老闆證實接受邀請將訪白宮 「神偷」已表態會去

美國職籃NBA紐約尼克老闆杜蘭（James Dolan）今天表示，尼克隊上週贏得總冠軍後已接受白宮邀請，將前往訪問。

路透社報導，杜蘭在WFAN體育電台訪問中說：「我們剛收到白宮邀請。我們已接受邀請，不過還需要再確認細節。」

杜蘭本月稍早曾邀請美國總統川普觀看NBA總冠軍賽第3戰，並形容川普是他的朋友。

尼克本月13日以94比90擊敗聖安東尼奧馬刺，以4勝1敗戰績奪下總冠軍，這是他們自1973年以來首度封王。

重大體育賽事奪冠隊伍受邀前往白宮與總統會面是慣例。儘管大多數球隊在川普兩個總統任期期間仍維持這項傳統，但也有球隊婉拒邀請。

去年職業美式足球聯盟NFL費城老鷹奪得超級盃（Super Bowl）冠軍後，四分衛赫茲（Jalen Hurts）等數名球員未出席白宮儀式。

目前不清楚尼克是否會全體出席白宮儀式，不過隊上後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）已表達參加意願。

他告訴娛樂新聞網站TMZ：「如果有機會，我會跟著隊友一起去。」

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，一名政府官員證實尼克將訪問白宮慶祝奪冠。尼克將成為川普執政期間首支訪問白宮的NBA總冠軍隊伍。