NBA／傳老鷹想測試庫明加交易價值 但下季留住「苦命」機會濃

記者史卡托（Michael Scotto）指出，儘管老鷹球團在選秀會前已開始詢問前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的交易價值，但老鷹預計將會執行他的2026-2027賽季球隊選擇權，將這名年輕戰力持續留在陣中。

庫明加在季中從勇士被交易到老鷹後，走出冷凍庫成為板凳要角，例行賽場均攻下12.3分與5.3籃板，進入季後賽則場均貢獻13.7分3.3籃板，幫助老鷹兩度擊敗總冠軍尼克，老鷹隊目前還擁有庫明加明年球季薪資2430萬美元的球隊選擇權。

史卡托在報導中提到，雖然老鷹一直在尋找有關庫明加的交易方案，但依舊有不小可能性會把庫明加留在隊上，他說：「庫明加在老鷹季後賽贏球的兩場比賽中合計砍下40分，老鷹已評估過庫明加在交易市場的價值，但他下季仍有機會回到隊上。」

庫明加在2021年以第七順位加盟勇士，不過多年來他與勇士主帥柯爾（Steve Kerr）的關係一直備受討論，庫明加也多次對角色地位和上場時間表達不滿，直到轉戰老鷹後「苦命劇場」才畫下句點，不過庫明加是否在老鷹未來藍圖中同樣值得關注。