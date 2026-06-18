快訊

蘆洲狠父當街暴打國中女兒 「連甩6、7個巴掌還拖行」警方要查了

板橋愛爾麗診所大樓驚傳中毒意外 3工人清洗游泳池吸入不明氣體急送醫

砸5億元買美軍新傘卻遲未撥發 國軍T-11驗收卡在哪？

NBA／傳承父親的精神？爵士榜眼可能選布瑟與傑克森互補

聯合新聞網／ 綜合報導
杜克大學大前鋒布瑟（Cameron Boozer）。 路透
杜克大學大前鋒布瑟（Cameron Boozer）。 路透

爵士隊目前陣中有多位優異長人，但傳出仍有可能在選秀會中，以榜眼簽拿下杜克大學大前鋒布瑟（Cameron Boozer）。值得一提的是，布瑟父親老布瑟（Carlos Boozer）是爵士傳奇大前鋒，目前也在爵士擔任球探一職。

楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）是今年選秀狀元呼聲最高的球員，高機率加入巫師隊；榜眼熱門堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）則傳出只和巫師隊接觸，不會和爵士會面。

目前爵士後場人手較缺，主打大前鋒的已有傑克森（Jaren Jackson Jr.）和馬卡南（Lauri Markkanen），中鋒凱斯勒（Walker Kessler）則是受限制自由球員。因此如果選擇布瑟，禁區陣容該如何配置將成為大問題。

ESPN記者麥克馬洪（Tim MacMahon）在節目上爆料爵士可能選布瑟，「我確實認為他們正認真評估布瑟，其中會評估傑克森打中鋒時的缺點。以中鋒來說，他的籃板能力偏弱，那布瑟真的可以大幅減輕這個疑慮，因為他做為一名大前鋒，是非常強悍的籃板手。」

「布瑟打大前鋒時，其中一個疑慮是需要在他身邊放一名護框者，那傑克森就是一名頂級護框者。所以可以想像，這兩人會是非常互補的組合。」麥克馬洪說。

老布瑟（Carlos Boozer）。 美聯社
老布瑟（Carlos Boozer）。 美聯社

《The Athletic》爵士記者瓊斯（Tony Jones）也指出，爵士確實正認真考慮用榜眼選布瑟，爵士在迪班薩、布瑟與彼得森之間真的很難做出抉擇。

值得一提的是，布瑟的父親老布瑟生涯巔峰期就是效力爵士，曾兩度入選明星賽，與威廉斯（Deron Williams）帶隊成為西區強權。老布瑟今年5月就加入爵士擔任球探，也許已為爵士拿下布瑟埋伏筆。

2026世足賽

爵士 Boozer

相關新聞

NBA／傳承父親的精神？爵士榜眼可能選布瑟與傑克森互補

爵士隊目前陣中有多位優異長人，但傳出仍有可能在選秀會中，以榜眼簽拿下杜克大學大前鋒布瑟（Cameron Boozer）。值得一提的是，布瑟父親老布瑟（Carlos Boozer）是爵士名將，目前也在爵士擔任球探一職。

NBA／厄文缺席騎士奪冠十週年聚會 JR史密斯闢謠：有邀請但搞失聯

厄文缺席騎士2016總冠軍十週年聚會，引發球迷關注。史密斯闢謠稱，厄文有收到邀請卻選擇失聯，未參加溫馨團聚。此舉與他過去希望離開騎士的決定相關。

NBA／勇士總管談選秀「我要全部」 冠軍前鋒第11順位呼聲高

勇士隊現有陣容年紀過大，今年選秀握有首輪第11順位，將是陣容年輕化關鍵。勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）坦言球隊任何類型球員都缺，密西根大學前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）傳出備受勇士內部關注。

NBA／太陽球星布克要換球衣背號 下季改穿15號致敬父親

太陽球星布克宣布下賽季將改穿15號球衣，以致敬父親及延續在國家隊的傳承。這一變更標誌著他從啟用多年的1號球衣轉變，並有望成為太陽隊歷史上第16位穿著此號碼的球員。

NBA／童年時熬夜為看喬丹打球 史普利特接掌公牛教鞭盼重返榮耀

公牛在今天召開新任總教練加盟記者會，宣布由前馬刺冠軍中鋒史普利特（Tiago Splitter）正式接掌教鞭，這位來自巴西的主帥透露，自己從小就是經常偷偷熬夜看喬丹（Michael Jordan）打球長大的公牛迷，如今承接這份榮耀，他強調將帶入高標準的球隊文化，率領風城軍團走出連4季無緣季後賽的低谷。

NBA／若詹姆斯離開湖人？勇士記者：提中產合約、派柯瑞招募

詹姆斯（LeBron James）是否會離開湖人隊，加入勇士隊與柯瑞（Stephen Curry）聯手，是今年NBA休賽季最大焦點，但勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）認為詹姆斯高機率重返湖人，若他進入自由球員市場，勇士也只會開出1510萬美元的中產特例合約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。