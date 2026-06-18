NBA／傳承父親的精神？爵士榜眼可能選布瑟與傑克森互補

爵士隊目前陣中有多位優異長人，但傳出仍有可能在選秀會中，以榜眼簽拿下杜克大學大前鋒布瑟（Cameron Boozer）。值得一提的是，布瑟父親老布瑟（Carlos Boozer）是爵士傳奇大前鋒，目前也在爵士擔任球探一職。

楊百翰大學前鋒迪班薩（AJ Dybantsa）是今年選秀狀元呼聲最高的球員，高機率加入巫師隊；榜眼熱門堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）則傳出只和巫師隊接觸，不會和爵士會面。

目前爵士後場人手較缺，主打大前鋒的已有傑克森（Jaren Jackson Jr.）和馬卡南（Lauri Markkanen），中鋒凱斯勒（Walker Kessler）則是受限制自由球員。因此如果選擇布瑟，禁區陣容該如何配置將成為大問題。

ESPN記者麥克馬洪（Tim MacMahon）在節目上爆料爵士可能選布瑟，「我確實認為他們正認真評估布瑟，其中會評估傑克森打中鋒時的缺點。以中鋒來說，他的籃板能力偏弱，那布瑟真的可以大幅減輕這個疑慮，因為他做為一名大前鋒，是非常強悍的籃板手。」

「布瑟打大前鋒時，其中一個疑慮是需要在他身邊放一名護框者，那傑克森就是一名頂級護框者。所以可以想像，這兩人會是非常互補的組合。」麥克馬洪說。

老布瑟（Carlos Boozer）。 美聯社

《The Athletic》爵士記者瓊斯（Tony Jones）也指出，爵士確實正認真考慮用榜眼選布瑟，爵士在迪班薩、布瑟與彼得森之間真的很難做出抉擇。

值得一提的是，布瑟的父親老布瑟生涯巔峰期就是效力爵士，曾兩度入選明星賽，與威廉斯（Deron Williams）帶隊成為西區強權。老布瑟今年5月就加入爵士擔任球探，也許已為爵士拿下布瑟埋伏筆。