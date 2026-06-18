聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／厄文缺席騎士奪冠十週年聚會 JR史密斯闢謠：有邀請但搞失聯
傳奇球星詹姆斯（LeBron James）近期與騎士前隊友舉辦2016總冠軍十週年紀念聚會，不過眼尖球迷發現當年奪冠功臣厄文（Kyrie Irving）並未出席，「神經刀」史密斯（J.R. Smith）也出面證實，厄文雖有收到活動邀請，但他選擇不參與聚會。
詹姆斯與當年騎士奪冠成員一同前往歐洲旅遊，包含勒夫（Kevin Love）、湯普森（Tristan Thompson）、史密斯、佛萊（Channing Frye）以及傑佛森（Richard Jefferson）都有現身，但隨著溫馨的團聚影片在社群平台曝光，不少球迷開始好奇，為何只有厄文沒有出席。
厄文毫無疑問是騎士2016年拿下總冠軍的重要人物，關鍵搶七大戰他也投進致勝3分球，然而這次十週年之旅他卻沒有參與，史密斯則在社群貼文下方留言闢謠：「我們沒有少邀請任何人，他（厄文）有收到邀請，但直接對我們所有人搞失聯。」
厄文在2017年曾主動要求離開騎士，希望不只是擔任詹姆斯的副手，而是想帶領屬於自己的球隊，儘管事後他已公開坦承當初行為並不成熟，也已主動向詹姆斯致歉，但今年仍在收到邀請後選擇缺席奪冠紀念活動。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。