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NBA／厄文缺席騎士奪冠十週年聚會 JR史密斯闢謠：有邀請但搞失聯

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士2016奪冠成員舉辦十週年慶祝活動，但厄文卻沒有參加。 圖取自網路
騎士2016奪冠成員舉辦十週年慶祝活動，但厄文卻沒有參加。 圖取自網路

傳奇球星詹姆斯（LeBron James）近期與騎士前隊友舉辦2016總冠軍十週年紀念聚會，不過眼尖球迷發現當年奪冠功臣厄文（Kyrie Irving）並未出席，「神經刀」史密斯（J.R. Smith）也出面證實，厄文雖有收到活動邀請，但他選擇不參與聚會。

詹姆斯與當年騎士奪冠成員一同前往歐洲旅遊，包含勒夫（Kevin Love）、湯普森（Tristan Thompson）、史密斯、佛萊（Channing Frye）以及傑佛森（Richard Jefferson）都有現身，但隨著溫馨的團聚影片在社群平台曝光，不少球迷開始好奇，為何只有厄文沒有出席。

厄文毫無疑問是騎士2016年拿下總冠軍的重要人物，關鍵搶七大戰他也投進致勝3分球，然而這次十週年之旅他卻沒有參與，史密斯則在社群貼文下方留言闢謠：「我們沒有少邀請任何人，他（厄文）有收到邀請，但直接對我們所有人搞失聯。」

厄文在2017年曾主動要求離開騎士，希望不只是擔任詹姆斯的副手，而是想帶領屬於自己的球隊，儘管事後他已公開坦承當初行為並不成熟，也已主動向詹姆斯致歉，但今年仍在收到邀請後選擇缺席奪冠紀念活動。

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騎士 詹姆斯 厄文 史密斯 勒夫

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