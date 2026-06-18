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NBA／勇士總管談選秀「我要全部」 冠軍前鋒第11順位呼聲高

聯合新聞網／ 綜合報導
密西根大學前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）是勇士選秀第11順位熱門人選之一。 路透
密西根大學前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）是勇士選秀第11順位熱門人選之一。 路透

勇士隊現有陣容年紀過大，今年選秀握有首輪第11順位，將是陣容年輕化關鍵。勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy）坦言球隊任何類型球員都缺，密西根大學前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）傳出備受勇士內部關注。

勇士巴特勒（Jimmy Butler）和穆迪（Moses Moody）新賽季將長期缺陣，側翼將出現空缺，當被問到勇士陣容需求，鄧利維直言，「老實說，我們全部都要。」

勇士隨隊記者波爾（Monte Poole）指出，勇士若想補強陣容，需要不只一名年輕球員，他們的需求很多也很廣，因此正在探索向下交易選秀順位的可能性，希望能在首輪中後段取得2個選秀籤。

「所有選項都在桌上。」鄧利維今天在記者會上強調，「我們都會評估，我相當有信心，會在這次選秀選進一名球員。這是否代表我們會向下交易或向上交易？當然都有可能，但我覺得這屆選秀這麼強，我們應該從這次選秀帶走球員，除非有某個能帶來改變的老將交易機會，突然掉到我們面前。那我們一定會評估，也有可能真的去做。」

勇士上週試訓密西根大學前鋒倫德伯格，給勇士內部深刻印象。他幫球隊奪下NCAA冠軍，場均15.1分6.8籃板3.2助攻，但已經快24歲，比庫明加（Jonathan Kuminga）還大一週。

倫德伯格在勇士試訓後談到自己的優點及合適性，「我會說，一開始也許每場可以有5次助攻，很多防守，還有快攻機會。取決於我是來這裡，還是去其他球隊，我的角色會很不一樣。如果我在這裡，會更像第二持球點。當柯瑞（Steph Curry）下場時，我可以在場上協助組織，提供更多進攻或即時火力。」

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