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NBA／太陽球星布克要換球衣背號 下季改穿「15」致敬父親

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽球星布克下賽季將不會再穿1號球衣。 法新社
太陽球星布克下賽季將不會再穿1號球衣。 法新社

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，太陽球星布克（Devin Booker）下賽季開始將把球衣背號從1號改為15號，15號不僅是布克在美國男籃國家隊所穿號碼，同時也向其父親老布克（Melvin Booker）大學背號致敬。

布克在大學唯一一個賽季就是身穿1號球衣，而他自2015年被太陽選中後，也一直沿用這個號碼，不過他在代表美國隊出戰東京奧運與巴黎奧運期間，則都是穿著15號球衣，並兩度獲得奧運金牌。

老布克高中與大學期間都是身穿15號球衣，儘管他在NBA兩個賽季並沒有再穿這個號碼，但如今布克有望成為太陽隊史第16位穿上15號球衣的選手，上一位是中鋒威廉斯（Mark Williams），威廉斯目前屬於受限自由球員，假設下季他重回太陽，可能就需要更換背號。

太陽本季在不被看好的情況下創造驚奇，例行賽戰績45勝37敗排西區第七，最終也以第八種子進入季後賽，布克例行賽場均可以攻下26.1分與6.0助攻，仍是球隊頭號得分手，不過太陽在首輪季後賽遭雷霆4：0橫掃出局。

2026世足賽

太陽 布克 美國隊 雷霆

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