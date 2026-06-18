NBA／若詹姆斯離開湖人？勇士記者：提中產合約、派柯瑞招募

詹姆斯（LeBron James）是否會離開湖人隊，加入勇士隊與柯瑞（Stephen Curry）聯手，是今年NBA休賽季最大焦點，但勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）認為詹姆斯高機率重返湖人，若他進入自由球員市場，勇士也只會開出1510萬美元的中產特例合約。

勇士一直被視為詹姆斯自由球員市場上的追求者之一，不過史萊特引述勇士消息人士的說法，「勇士高層目前蒐集到的所有情報，都指向詹姆斯將回到湖人，勇士現在也是以這個前提規劃今年夏天。」

史萊特提到若詹姆斯真的進入自由球員市場，勇士的作法也很簡單，「他們可以清出完整的1510萬美元中產特例，這是一筆對球隊友善、風險低，同時場上與場外財務面，都具有上升空間的划算操作。」

詹姆斯與勇士核心柯瑞和格林（Draymond Green）關係友好，從今年季後賽來看，油箱裡還有不少油，史萊特認為中產特例拿下詹姆斯很賺，「以這個價碼來看，詹姆斯顯然會是最頂級的自由球員目標。理論上勇士可以在合約第2年加球員選項，如果有需要，也能讓柯瑞加入招募。不過他們還沒去敲那扇門，目前沒任何跡象顯示那扇門能被打開。」