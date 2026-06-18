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NBA／詹皇續留湖人機率大增 冠軍搭檔「愛神」有望加盟紫金大軍
自由球員市場即將開啟，傳出詹姆斯（LeBron James）很有可能續留湖人隊，昔日騎士隊奪冠拍檔「愛神」勒夫（Kevin Love）也有望加入紫金軍團。
《ESPN》資深記者史皮爾斯（Marc J. Spears）今天在節目上爆料，詹姆斯高機率重返湖人，勒夫可能會和他一起效力湖人。史皮爾斯也說，「我也很好奇，新湖人管理體系下，合約數字會是多少。」
勒夫曾在騎士與詹姆斯、厄文（Kyrie Irving）組成三巨頭，2016年打敗73勝勇士奪冠。不過現年37歲的勒夫實力已明顯下滑，上季在擺爛的爵士隊出賽37場，平均得到6.7分5.8籃板，三分命中率37.3%。
湖人上季陣容最大缺陷是長人深度，如果勒夫加入可增加湖人陣容多元性，也能提供經驗，並擔任休息室領袖。
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