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NBA／尼克暌違53年封王遊行降臨 紐約動員萬名警力寫歷史紀錄
尼克在今年總冠軍賽擊敗馬刺，奪下隊史暌違53年的NBA總冠軍，讓整座紐約市陷入瘋狂，紐約市預計於美國時間4日在曼哈頓隆重舉行傳統的「英雄谷」封王大遊行，紐約市警察局今天宣布，將部署高達1萬名警力進駐維安，寫下紐約史上計畫性活動動員警力的最高紀錄。
由於尼克封王當晚紐約街頭慶祝活動一度失序，導致63人被捕、10名警員受傷，紐約市府此次不敢掉以輕心。遊行維安規格拉到最高，除萬名警力外，重裝武器小隊、緝毒爆破犬、無人機及航空隊都將全面戒備。
紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）興奮表示，「從令人窒息的季後賽到注定流傳數十年的補籃，尼克配得上這場英雄式的歡迎。我們等了幾代人，當天這座城市將齊心動起來。」
這場遊行將從曼哈頓金融區的滾球綠地公園出發，一路沿著百老匯大道北上至市政廳，這不僅是尼克隊史首次舉行公開的遊行（1970與1973年奪冠時未舉辦），陣容更是星光熠熠。除傳奇球星佛雷瑟（Walt Frazier）、尤英（Patrick Ewing）將現身外，天后凱斯（Alicia Keys）也將到場獻唱經典神曲《Empire State of Mind》，與百萬紐約市民一同見證這歷史性的一刻。
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