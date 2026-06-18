快訊

世足賽／C羅連10場國際賽沒進球 主帥力挺：換下他沒意義

川普簽了、伊朗也認了！美伊初和平協議正式完成簽署

外食變貴 鼎泰豐漲5% 外界憂餐飲漲價潮

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／川普送出邀請 尼克隊受邀訪問白宮

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
紐約市尼克隊（Knicks）6月13日在睽違53年後重新奪回NBA總冠軍。(路透)
紐約市尼克隊（Knicks）6月13日在睽違53年後重新奪回NBA總冠軍。(路透)

紐約尼克隊日前戰勝馬刺隊，贏得NBA總冠軍，尼克隊的球隊老闆杜蘭（James Dolan）17日表示，尼克隊將接受邀請訪問白宮

尼克隊日前在聖安東尼奧出戰NBA總決賽第五戰，最終以94：90分贏下比賽，並以4：1系列賽戰績奪得總冠軍，成為自1973年以來首次奪得NBA總冠軍。

根據今日美國報（USA Today）報導指出，杜蘭17日稱尼克隊將接受美國總統川普的邀請訪問白宮，不過他表示，具體細節還沒有確定。杜蘭表示，他曾邀請川普觀看總冠軍賽，指川普是他的朋友，兩人已經相識30年；杜蘭表示，他能夠帶領尼克隊訪問白宮，他感到非常驕傲。

川普日前受邀前往紐約觀賞NBA總決賽第三戰，這也是尼克隊在本次系列賽中唯一敗北的一場的比賽。

2026世足賽

NBA 川普 白宮

延伸閱讀

NBA／尼克終結53年冠軍荒 市長搶先公布奪冠遊行時間+地點

NBA／美國總統史上第一人 川普證實將現身總冠軍賽G3

NBA／總冠軍賽歷史前6大逆轉佔了一半「逆襲之王」尼克寫紀錄

NBA／比去年多兩倍！尼克與馬刺總冠軍賽收視率創28年新高

相關新聞

世足賽／從「薩伊」到剛果的52年等待 維薩頂進隊史首進球：巨大驕傲

前一次在世足賽舞台亮相，帶著0勝3敗、未進球紀錄敗興而歸的剛果民主共和國，暌違52年再戰世足賽會內賽，首戰就遭遇強敵葡萄牙，並且靠著前鋒維薩（Yoane Wissa）在上半場傷停補時階段頂進隊史歷史性的第一記進球逼平葡萄牙，拿下在世足賽的首個積分，賽後維薩也強調，全隊在這場比賽中展現了勇氣與韌性。

NBA／川普送出邀請 尼克隊受邀訪問白宮

紐約尼克隊日前戰勝馬刺隊，贏得NBA總冠軍，尼克隊的球隊老闆杜蘭（James Dolan）17日表示，尼克隊將接受邀請訪問白宮。

世足賽／凱恩「梅開二度」 英格蘭4：2退格子軍團

英格蘭和克羅埃西亞的L組首戰高潮迭起，「三獅軍團」靠當家球星凱恩（Harry Kane）罰球、頭錘「梅開二度」，貝林漢（Jude Bellingham）也建功，拉什福德（Marcus Rashford）第85分鐘再補刀，助英格蘭以4：2擊敗上屆奪下季軍的「格子軍團」，以3分積分暫居龍頭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。