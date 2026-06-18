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NBA／川普送出邀請 尼克隊受邀訪問白宮
紐約尼克隊日前戰勝馬刺隊，贏得NBA總冠軍，尼克隊的球隊老闆杜蘭（James Dolan）17日表示，尼克隊將接受邀請訪問白宮。
尼克隊日前在聖安東尼奧出戰NBA總決賽第五戰，最終以94：90分贏下比賽，並以4：1系列賽戰績奪得總冠軍，成為自1973年以來首次奪得NBA總冠軍。
根據今日美國報（USA Today）報導指出，杜蘭17日稱尼克隊將接受美國總統川普的邀請訪問白宮，不過他表示，具體細節還沒有確定。杜蘭表示，他曾邀請川普觀看總冠軍賽，指川普是他的朋友，兩人已經相識30年；杜蘭表示，他能夠帶領尼克隊訪問白宮，他感到非常驕傲。
川普日前受邀前往紐約觀賞NBA總決賽第三戰，這也是尼克隊在本次系列賽中唯一敗北的一場的比賽。
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