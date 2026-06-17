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NBA／冠軍尼克功臣保衛戰 長人羅賓森、射手沙米特都成自由身

聯合新聞網／ 綜合報導
中鋒羅賓森（右）與後衛沙米特（中）休賽季都將成為自由球員。 美聯社
中鋒羅賓森（右）與後衛沙米特（中）休賽季都將成為自由球員。 美聯社

尼克本季睽違53年再度捧起冠軍金盃，休賽季將面臨奪冠功臣續留考驗，包含替補中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）與後衛沙米特（Landry Shamet）都將成為自由球員，兩人下季動向將牽動尼克衛冕之路。

記者費雪（Jake Fischer）指出，尼克休賽季首要任務就是續留羅賓森，羅賓森本季的薪資約為1290萬美元，例行賽替尼克出賽60場，場均貢獻5.7分、8.8籃板，為球隊提供重要籃板球，同時他自2018年便效力尼克至今，為陣中最資深球員。

儘管羅賓森季後賽期間曾面臨手指骨折傷勢，但他於總冠軍賽中帶傷拚戰，成為限制馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）關鍵人物，尼克極度希望能留住這位奪冠功臣，市場上也傳出有多支隊伍對羅賓森充滿興趣。

沙米特則是另一名將投身自由市場的尼克球員，本季他薪資僅229萬美元，但他在季後賽場均攻下6.0分，三分命中率高達47.5%，防守端也展現不俗能力，使他的身價水漲船高，費雪說：「沙米特可能成為今年市場上最大贏家，原先他只能勉強擠進正式名單，如今他有機會簽下平均年薪超過千萬美元的新合約。」

2026世足賽

尼克 羅賓森 馬刺 溫班亞瑪

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