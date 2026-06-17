NBA／傳凱斯勒與爵士球團關係緊張 獲5年1.4億美元報價、湖人有意

爵士隊中鋒凱斯勒（Walker Kessler）今年休賽季成受限制自由球員（RFA），近日傳出他不滿爵士球團，爵士則是開給他5年1.4億美元的合約報價。

根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）的消息，凱斯勒目前因為去年夏天沒收到續約報價，以及爵士目前處理他RFA的方式，與管理層關係緊張，已開始思考離開爵士的可能性。

《The Ringer》記者曼恩（J. Kyle Mann）指出，湖人對凱斯勒有興趣，「一些需要補強的球隊，會去關注價值受壓的球員，因為他們相信這名球員的表現，可能超過付出的代價。聽說像湖人這樣的球隊，已經在討論他的名字，凱斯勒作為護框者確實還有潛力，我會很有興趣，看他的市場行情如何。」

凱斯勒上賽季只打5場，場均14.4分10.8籃板1.8火鍋，因修復盂唇撕裂傷手術，賽季提前報銷。近年凱斯勒一直出現在湖人的交易傳聞中，ESPN記者麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，爵士已開給他5年1.4億美元的合約報價。