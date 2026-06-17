NBA／要尼克球員為奪冠「禁止性生活」 老闆：會改變人生

尼克隊奪下睽違53年的總冠軍，老闆杜蘭（James Dolan）曾在季後賽開打前，於全隊面前發表一段激情演說，甚至要求球員們克制性慾，以實現奪冠的終極目標。

「這支球隊有能力贏下一切。」杜蘭向尼克全隊演說，「我不知道你們是否明白，如果今年贏下總冠軍，對你們來說代表什麼，這會改變你們所有人的人生。這件事會跟著你們一輩子；如果你們沒有奪冠，你們也會一輩子想著這件事，我也會。」

杜蘭強調，季後賽10週賽程其實並不長，他敦促球員不要和記者多說話，要更注意飲食、睡得更好，甚至要禁慾，「我有個想法，也許接下來10週你們該放棄性生活。斯巴達人會克制自己，對吧，這樣才能取得優勢。回家和你們的太太談談，不要告訴她們這是我的主意，但要讓她們知道接下來會是什麼樣子。」

杜蘭還提到，尼克拿下總冠軍，妻子和另一半也會拿到冠軍戒，球員們季後賽必須盲目地跟隨教練。