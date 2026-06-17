NBA／生涯已12度轉隊 浪人施羅德恐再成騎士兜售目標

根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst），騎士隊正考慮是否要於休賽季交易後衛施羅德（Dennis Schroder），以清出更多薪資空間，倘若成真，這名浪人球員可能寫下生涯第13次轉隊紀錄。

施羅德季前先與國王隊簽下3年4500萬美元合約，不過季中被交易至騎士，這是他生涯效力的第11支球隊，也是第12次轉隊紀錄，隨著休賽季的交易傳聞再次浮現，施羅德的轉隊次數有望再往上加。

溫德霍斯特在節目中說：「最近我聽到的消息是，騎士正在努力削減部分薪資空間，他們需要思考如何交易施羅德。」騎士本季薪資超越第二層豪華稅線，恐造成球團休賽季補強空間受限，除交易施羅德外，球隊也希望透過與哈登（James Harden）換約降低薪資。

施羅德轉隊到騎士後，例行賽場均攻下8.2分、4.3助攻與2.3籃板，不過進入季後賽他的角色地位明顯下降，出賽時間下滑至15.9分鐘，場均數據也縮水為5.5分、2.4助攻與1.5籃板，明年球季他的薪資約為1480萬美元。