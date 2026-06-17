NBA／比去年多兩倍！尼克與馬刺總冠軍賽收視率創28年新高

根據市調公司尼爾森（Nielsen）統計，本月尼克與馬刺對決的美國職籃NBA總冠軍賽，平均吸引2060萬人次收看，成為自1998年以來收視最高的總冠軍賽。

路透社報導，尼克13日晚間以94比90贏得第5戰，並成功封王，該場比賽在ESPN和ABC頻道吸引平均2450萬人觀看，創下自1998年以來總冠軍賽第5戰的最高收視紀錄。

而在1998年那場由喬丹（Michael Jordan）率領公牛擊敗爵士、奪得隊史第6座總冠軍的系列賽中，6場比賽平均收視達2904萬人次。

在總冠軍賽MVP布朗森（Jalen Brunson）攻下45分，率領尼克隊在第4節一度落後10分的情況下完成逆轉之際，第5戰觀看人數一舉衝上3300萬人的最高峰。

自ABC和ESPN於2003年開始轉播NBA總冠軍賽以來，今年的收視率創下歷史新高，同時這也是自1999年以來，總冠軍賽平均觀看人數第3次突破2000萬大關。

相較之下，去年雷霆與溜馬交手的總冠軍賽，最終由雷霆奪冠，在打滿7場系列賽之下，平均收視為1031萬人次。